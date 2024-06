Résultat des législatives à Réding : l'élection 2024 en direct

12:07 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Réding ?

Comment ont voté les électeurs de cette commune lors des derniers scrutins électoraux ? Pendant les élections européennes du mois de juin 2024, le taux d'abstention s'élevait à 47,32% au sein de Réding. L'abstention était de 49,74% lors du scrutin de 2019. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 représentait 53,16% au premier tour et seulement 57,17% au second tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central en juin 2022. Elle atteignait 18% à midi et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.