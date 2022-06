Résultat des législatives à Réding - Election 2022 (57445) [PUBLIE]

14/06/22 16:03

Le ministère de l'Intérieur a officiellement publié le résultat de l'élection législative 2022 à Réding. Reste à déterminer si les habitants des 260 autres communes faisant partie de la 4ème circonscription de la Moselle feront les mêmes choix que ceux de Réding.

Quel prétendant à l'hémicycle les 2 425 habitants de Réding classeront-ils en pole position des résultats des législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin ? Pendant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 36% des suffrages au premier tour à Réding, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-banquier de chez Rothschild et l'ancien 3e homme de l'élection présidentielle de 2022 avaient obtenu 27% et 11% des votes. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Réding gratifiée de 53% des voix, cédant par conséquent 47% des voix à Emmanuel Macron. En pole position du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils à même de s'approprier un siège à l'hémicycle dans cette circonscription ?