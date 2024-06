Résultat des législatives à Renazé : l'élection 2024 en direct

Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il faut analyser les résultats des précédentes consultations politiques. Début juin, à l'occasion des européennes, 47,0% des personnes en capacité de participer à une élection à Renazé avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 48,46% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 43,41% au premier tour et seulement 41,04% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Renazé ? En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 71,31% au sein de la ville, à comparer avec un taux de participation de 73,22% au deuxième tour, soit 1 351 personnes.

Journée électorale à Renazé : les horaires des 2 bureaux de vote

Les 2 bureaux de vote de la localité de Renazé fermeront à 18 heures. Le premier tour des législatives 2024 se déroule ce dimanche en France. Ce scrutin doit permettre de renouveler les 577 représentants de l'Assemblée législative. Pour rappel, les législatives de 2022 suivaient l'élection présidentielle d'avril 2022, où Emmanuel Macron avait été réélu pour un second mandat devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Parmi les liste en présence dans la 2ème circonscription de la Mayenne, qui parviendra à séduire les habitants de la localité ? Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.