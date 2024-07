Résultat des législatives 2024 à Ahuillé (53940) – 2e tour [PUBLIE]

20:29 - Un parti présidentiel toujours favori ce soir ?

Il s'agit à ce stade de découvrir si l'évolution du scrutin au second tour sera similaire à celle de 2022 ou différente. Les élections législatives il y a deux ans à Ahuillé donneront aussi l'avantage, au premier tour, aux candidats La République en Marche qui rassembleront 30,21% des voix dans la commune, qui faisait déjà partie de la 2ème circonscription de la Mayenne. A l'issue du second round,c'est encore Géraldine Bannier qui va remporter le plus de votes, avec 61,95% sur la seule circonscription recouvrant les lieux, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 38,05%.