Résultat des législatives 2024 à Quelaines-Saint-Gault (53360) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Quelaines-Saint-Gault, quel candidat vont choisir les supporters de la gauche ? Avec 28,06% des voix à l'échelle de l'Hexagone au moment du 1er round des élections la semaine dernière, le Front populaire a fait mieux que l'union de gauche en 2022 au même stade. Une performance qui pourrait lui offrir l'opportunité de contester la victoire annoncée du RN au second tour. A l'issue du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 18,25% des bulletins à Quelaines-Saint-Gault. Un chiffre à compléter néanmoins avec les 18,36% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - À Quelaines-Saint-Gault, un Rassemblement national favori au second tour ? La montée du RN aura été bien plus importante en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. La progression du RN est déjà forte à Quelaines-Saint-Gault entre le score du parti nationaliste en 2022 (15,32%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (30,05%), de l'ordre de 15 points. Mais l'évolution s'annonce plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les intentions de vote donnant au RN une progression de près de 130 à 160 sièges par rapport aux élections de 2022 (89 sièges). Suffisant pour acter une installation solide du parti dans la zone, quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Des élections législatives qui avaient souri au bloc présidentiel en 2022 Le résultat de l'élection de 2022 est aussi un indicateur à éplucher au moment du second tour qui se joue. A l'époque à Quelaines-Saint-Gault, lors des élections des députés, le score était de 33,16% pour Christophe Langouet (Divers centre), Quelaines-Saint-Gault étant déjà partie intégrante de la 2ème circonscription de la Mayenne. Sur la commune de Quelaines-Saint-Gault, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera choisie au cours du second tour, avec 66,48% contre 33,52% pour l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale.

20:05 - Que peuvent signifier les résultats de dimanche dernier pour Quelaines-Saint-Gault ? Dimanche 30 juin 2024, les habitants de Quelaines-Saint-Gault ont plébiscité Géraldine Bannier (Ensemble pour la République), qui a réuni 43,13% des bulletins de vote. Jean-Michel Cadenas (Rassemblement National) obtenait 30,05%. De son côté, Grégory Boisseau (Union de la gauche) captait 18,25% des électeurs. Géraldine Bannier était aussi en tête dans la 2ème circonscription de la Mayenne dans son ensemble, avec cette fois 35,17%, devant Jean-Michel Cadenas avec 31,79% et Grégory Boisseau avec 22,77%.

19:21 - Participation aux élections législatives 2024 à Quelaines-Saint-Gault : un record par rapport au scrutin européen ? En attendant les résultats définitifs, que révèlent l'abstention de cette commune lors des précédents rendez-vous électoraux ? À Quelaines-Saint-Gault, le pourcentage d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 s'élevait à 31,22%, plus bas que celui des dernières élections européennes. Pendant le dernier scrutin européen, le taux d'abstention s'élevait effectivement à 51,07% des inscrits sur les listes électorales de Quelaines-Saint-Gault (53). Le taux d'abstention était de 52,32% en 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée dimanche dernier. Elle s'élevait à 25,9% le midi et 59,4% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - À Quelaines-Saint-Gault, la grande inconnue de ces législatives 2024 demeure l'abstention L'abstention constitue l'une des clés du scrutin législatif. Dans la localité, 31,22% des électeurs ont choisi de ne pas voter dimanche dernier lors du premier tour des élections législatives 2024. En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, 20,94% des personnes en âge de voter dans la localité avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 21,05% au second tour. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 51,19% au premier tour et 52,57% au second tour. Quel taux atteindra l'abstention à Quelaines-Saint-Gault aujourd'hui ?

17:29 - Les défis socio-économiques de Quelaines-Saint-Gault et leurs implications électorales Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour le 2e tour des législatives à Quelaines-Saint-Gault comme partout ailleurs. Avec ses 8,9% d'agriculteurs pour 2 133 habitants, cette localité est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Ses 105 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 618 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (80,68%) montre l'importance des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 31,62% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 6,11%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 25 724 euros/an. À Quelaines-Saint-Gault, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'écologie et l'inflation, rejoignent ceux de la France dans son ensemble.