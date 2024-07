Résultat des législatives 2024 à Château-Gontier-sur-Mayenne : les premiers chiffres du 2e tour

17:58 - Château-Gontier-sur-Mayenne : élections législatives et dynamiques démographiques

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Château-Gontier-sur-Mayenne se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 16 710 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique s'observe dans ses 1 037 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 9 845 foyers fiscaux. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (77,75%) montre le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. La présence de 357 résidents étrangers, soit 2,12% de la population, contribue à son ouverture au monde. Dans cette diversité sociale, près de 53,89% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 487,25 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Château-Gontier-sur-Mayenne, les préoccupations locales, tels que le chômage, l'enseignement et l'immigration, se mêlent aux défis français.