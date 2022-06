En direct

19:47 - Quel résultat à Renazé pour la coalition de gauche ? Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 13,84% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle à Renazé le dimanche 10 avril. On peut encore y ajouter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 2,12% et 1,73% au premier tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne un total théorique de 17,69% pour la coalition de gauche.

16:30 - Les enquêtes sondagières, un indice pour le résultat des législatives 2022 à Renazé ? La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se réduire dans les enquêtes d'opinion jusqu'à atteindre 1 petit point avant la fin de campagne, devant un Rassemblement national très proche, sous les 20%. Ces tendances nationales des dernières heures auront probablement un écho sur les législatives à Renazé au 1er tour. Mais impossible de faire abstraction des particularités locales. Or Emmanuel Macron avait obtenu 37,11% des voix à Renazé, au dernier scrutin présidentiel contre un peu moins de 28% dans toute la France. La candidate du Front national avait atteint 26,02% des votes contre 23,15% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 13,84% (contre 21,95%).

14:30 - La participation reste l'enjeu majeur de ces élections législatives 2022 à Renazé À Renazé, l'une des grandes inconnues de ces législatives sera indéniablement l'ampleur de l'abstention. La hausse des prix des carburants qui grève les finances des Français, combinée avec les incertitudes engendrées par la guerre en Ukraine, seraient capables d'impacter le pourcentage de participation à Renazé. Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 73,22% au sein de la commune. La participation était de 71,31% au premier tour, ce qui représentait 1 315 personnes. Pour comparer, à l'échelle du pays, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.

11:30 - A la publication des résultats des élections législatives, quels seront les pourcentages de participation à Renazé ? L'observation des consultations démocratiques passées est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette commune. Cinq ans auparavant, lors des élections législatives, parmi les 1 890 personnes en âge de voter à Renazé, 48,47% s'étaient rendues dans l'isoloir au premier tour, à comparer avec une participation de 39,42% au second round. Les législatives mobilisent souvent beaucoup moins que le scrutin présidentiel. Qu'en sera-t-il cette année ? Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour, c’était moins qu’en 2012.