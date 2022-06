Résultat de la législative à Renwez : 2e tour en direct

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Renwez sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Renwez. En direct 18:08 - La nuance Mélenchon s'était placée troisième à Renwez dimanche dernier Le point de départ pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés s'élevait à 22,81% avant ces législatives à Renwez. Soit le total des votes de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Pourtant, la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon a atteint 16,41% des votes au 1er tour de la législative il y a une semaine à Renwez. Ce qui avait tout de même permis à la Nupes de monter sur la troisième marche. 15:30 - Vers un échec pour la candidature Rassemblement National à Renwez ? Avec 43,49% des suffrages, la candidature Les Républicains s'est imposée à Renwez pour le 1er round de l'élection législative le 12 juin dernier. En deuxième place, la candidature Rassemblement National recueille 25,04% des voix. Quant à elle, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale reçoit 16,41% des votes. A en croire une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 députés. 13:30 - À Renwez, le chiffre clé de ces législatives demeure l'abstention Comment ont voté d'habitude les habitants de cette localité lors des dernières consultations démocratiques ? Au deuxième tour de la présidentielle, parmi les 1250 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 23,92% avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 25,04% au premier tour. Le résultat des législatives 2022 est autant espéré que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas durant de ce type de scrutin. La semaine dernière, 47,52% des personnes habilitées à voter à Renwez avaient participé à l'élection. 10:30 - Les citoyens de Renwez ont jusqu'à 18 heures pour glisser leur bulletin dans l'urne Le scrutin est lancé depuis quelques heures à Renwez et il reste encore du temps pour faire son choix lors de ce deuxième round, puisque l'unique bureau de vote de la ville reste ouvert jusqu'à 18 heures. Pour rappel, seuls les candidats qualifiés il y a 7 jours sont toujours présents pour le résultat final des législatives.

Résultats des législatives 2022 à Renwez - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Renwez aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription des Ardennes

Tête de liste Liste Baptiste Philippo Rassemblement National Pierre Cordier Les Républicains

Résultats des législatives 2022 à Renwez - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Renwez

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription des Ardennes

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Renwez Pierre Cordier (Ballotage) Les Républicains 40,98% 43,49% Baptiste Philippo (Ballotage) Rassemblement National 21,04% 25,04% Gilles Loyez Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,06% 16,41% Polina Beddelem Ensemble ! (Majorité présidentielle) 12,69% 9,48% Nadège Jacquemart Reconquête ! 2,62% 3,72% Christelle Bellay Droite souverainiste 1,01% 0,51% Christelle Gallet Ecologistes 0,95% 0,34% Patrick Benyoucef Divers extrême gauche 0,87% 0,85% Mink Takawé Divers extrême gauche 0,77% 0,17% Participation au scrutin Circonscription Renwez Taux de participation 43,55% 47,52% Taux d'abstention 56,45% 52,48% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,00% 0,50% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,43% 0,17% Nombre de votants 26 448 595

Le ministère de l'Intérieur a officiellement rendu public le résultat du premier tour de l'élection législative à Renwez. Les citoyens de Renwez votant dans la 2ème circonscription des Ardennes ont pris parti pour le représentant Les Républicains au soir du premier tour des législatives. L'abstention atteint 52% des habitants autorisés à se rendre aux bureaux de vote dans la commune à l'échelle de cette circonscription, ce qui représente 657 non-votants. Toutefois, le résultat de l'élection législative dans la 2ème circonscription des Ardennes peut encore évoluer si les électeurs des 71 autres communes qui la composent font des choix différents de ceux de Renwez. Pierre Cordier a obtenu 43% des votes. Il coiffe au poteau Baptiste Philippo (Rassemblement National) et Gilles Loyez (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui décrochent dans l'ordre 25% et 16% des suffrages.

Législatives 2022 à Renwez : les enjeux

Durant l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 38,4% des suffrages au premier tour à Renwez, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a signé un second bail de locataire de l'Elysée et celui qui fut le 3e homme de la dernière élection avaient obtenu 21,2% et 16,5% des voix. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Renwez grâce à 60,5% des voix. Emmanuel Macron avait rassemblé 39,5% des voix. Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en pole position du premier tour en avril dernier. Comme partout dans l'Hexagone, les 1 726 électeurs de Renwez (08150) seront incités à contribuer aux législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Pour quel prétendant voteront-ils ?