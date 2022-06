Résultat de la législative à Revin : en direct

17:15 - Les études sondagières, un indicateur pour le résultat des législatives 2022 à Revin ?

Au premier tour de la dernière élection présidentielle, à Revin, Marine Le Pen achevait la course en première position avec 33,86% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 27,24%. Arrivaient ensuite Emmanuel Macron avec 18,76% et Éric Zemmour à 6,37%. Par contre dans l'ensemble du pays, Emmanuel Macron achevait cette première étape avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les tendances nationales des derniers jours boulverseront probablement la situation à Revin au 1er tour, même s'il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Or la majorité LREM-Ensemble a vu son résultat chuter tout près de de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote avant la fin de campagne (28% contre 27% dans le sondage Elabe des 3 et 6 juin). Le RN de Marine Le Pen, lui, a courru après les 20%.