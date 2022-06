Résultat des législatives à Richemont - 2e tour élection 2022 (57270) [DEFINITIF]

19/06/22 20:59

Résultat 2e tour

L'élection législative prend fin à Richemont, le ministère de l'Intérieur ayant rendu public le résultat du deuxième round. Les 1744 citoyens de Richemont votant dans la 8ème circonscription de la Moselle ont penché pour le représentant Rassemblement National lors du deuxième round des élections législatives. Il va désormais falloir patienter jusqu'en 2024 et le résultat de l'élection des parlementaires européens à Richemont pour pouvoir analyser comment se positionnent politiquement ses électeurs. Le niveau de l'abstention atteint 65.6% des citoyens autorisés à voter de la commune pour la 8ème circonscription de la Moselle (1144 non-votants). L'issue définitive de la législative à l'échelle de cette circonscription résultera de la conduite des électeurs des 30 autres communes qui la composent. Au niveau de la localité, Laurent Jacobelli a recueilli 50.57% des votes. Céline Leger (Nouvelle union populaire écologique et sociale) récupère pour sa part 49.43% des voix.

Résultat 1er tour

La candidature Rassemblement National a amassé 32,15% des votes pour le 1er tour des législatives dimanche 12 juin 2022. Elle est ressortie devant les représentants Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui ramassent 26,31% et 22,31% des votes. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national pourrait réussir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges.

Les habitants de Richemont avaient concédé 22,31% de leurs votes à la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon le 12 juin dernier, pour le 1er tour de l'élection législative 2022. Mais ce premier résultat est toutefois à analyser au regard des votes de la France insoumise, d'Europe Ecologie, du Parti socialiste et du Parti communiste lors de la présidentielle. Or dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 18,45%, 3,57%, 1,75% et 2,33% en avril. Ce sont donc 26,1% de votants en réalité que pouvait viser la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pour ces législatives à Richemont.

Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 28,35% des votes au premier tour à Richemont, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'Etat de nouveau en exercice et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 26,68% et 18,45% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les administrés de Richemont avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui confiant 51,91% des voix. Emmanuel Macron avait rassemblé 48,09% des suffrages. Les habitants de cette localité se fieront-ils de nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale comme au premier tour de l'élection présidentielle ? Comme partout dans le pays, les électeurs de Richemont ( Moselle ) seront incités à contribuer aux élections législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022.