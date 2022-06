Résultat des législatives à Richemont - Election 2022 (57270) [PUBLIE]

12/06/22 22:29

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier tour de l' élection législative à Richemont. À Richemont, les 1744 habitants votant dans la 8ème circonscription de la Moselle ont choisi le représentant Rassemblement National. Ces données ne reflètent cependant pas la totalité des votes au niveau de la circonscription, 30 autres communes contribuant également au résultat de l'élection législative dans la 8ème circonscription de la Moselle. Laurent Jacobelli a collecté 32% des voix. Il précède Brahim Hammouche (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Céline Leger (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui obtiennent dans l'ordre 26% et 22% des votes. L'abstention atteint 62% des habitants figurant dans les listes électorales dans la commune à l'échelle de cette circonscription électorale.

La dernière présidentielle, à Richemont, s'achevait favorablement pour Marine Le Pen avec 28,35% des suffrages. A la suite, on trouvait Emmanuel Macron à 26,68%, puis Jean-Luc Mélenchon à 18,45% et Éric Zemmour à 8,65%. Le chef de l'Etat sortant se plaçait à en revanche 27,85% des votes dans l'ensemble du pays, contre un peu plus de 23% pour Marine Le Pen et près de 22% pour Jean-Luc Mélenchon. Les indicateurs nationaux des derniers jours viendront certainement infléchir la situation et donc le résultat des législatives dans la ville au 1er tour, même s'il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Il faut se rappeler que l'alliance LFI-PS-EELV a tutoyé la majorité dans les sondages avant la trêve (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos pour France TV). Dans cette séquence, le Rassemblement national est venu coller les 20%.

Dans l'unique bureau de vote de Richemont, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle seront peut être cruciales ce dimanche pour les élections législatives 2022. L'Insoumis avait enregistré 18,45% des suffrages le 10 avril dernier. Et c'est sans compter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 3,57% et 1,75% au premier tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne un potentiel de 23,77% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés dans la commune.

Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 28,35% des votes au premier tour à Richemont, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'Etat de nouveau en exercice et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 26,68% et 18,45% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les administrés de Richemont avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui confiant 51,91% des voix. Emmanuel Macron avait rassemblé 48,09% des suffrages. Les habitants de cette localité se fieront-ils de nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale comme au premier tour de l'élection présidentielle ? Comme partout dans le pays, les électeurs de Richemont ( Moselle ) seront incités à contribuer aux élections législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022.