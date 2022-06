Résultat des législatives à Rives-du-Loir-en-Anjou - Election 2022 (49140) [PUBLIE]

12/06/22 22:34

Le résultat du premier round de l' élection législative à Rives-du-Loir-en-Anjou a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. Au sein de la 1ère circonscription du Maine-et-Loire, les 4451 citoyens de Rives-du-Loir-en-Anjou ont jeté leur dévolu sur la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). L'abstention parmi les habitants autorisés à se rendre aux isoloirs dans la commune à l'échelle de la 1ère circonscription du Maine-et-Loire s'établit à 50%. François Gernigon a accumulé 38% des voix. Arash Saeidi (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Gabriel de Chabot (Rassemblement National) le suivent grâce à respectivement 29% et 16% des votes. Ce résultat ne concerne à l'heure actuelle que les électeurs de Rives-du-Loir-en-Anjou. Les citoyens de 19 communes voisines pourraient encore faire évoluer le résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative.

Les élections législatives mobilisant souvent beaucoup moins que la présidentielle, cette année fera-t-elle exception ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central au premier round des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 heures. Pour comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette ville, il est indispensable d'analyser les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des élections législatives, 52,52% des inscrits sur les listes électorales de Rives-du-Loir-en-Anjou avaient déserté les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 42,43% au deuxième tour.

À Rives-du-Loir-en-Anjou, l'un des critères importants des élections législatives sera sans nul doute le niveau d'abstention. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle représentait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. Il y a deux mois, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, 19,88% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 20,46% au premier tour. Les populations des grandes et moyennes communes votent couramment moins que dans les petites, la tendance peut-elle changer pour des législatives ?

À Rives-du-Loir-en-Anjou, Emmanuel Macron se propulsait à la meilleure place de la dernière présidentielle avec 35,86% des voix au premier tour, devant Marine Le Pen à 19,69%. On trouvait plus loin, avec 19,46%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 6,77%, Yannick Jadot. Les dynamiques nationales des dernières heures viendront peut-être remettre en question ce tableau lors des législatives à Rives-du-Loir-en-Anjou ce dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Or la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se resserrer dans les intentions de vote jusqu'à descendre à 1 minuscule point avant la trêve (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier sondage), avec un Rassemblement national très proche, proche des 20%.

Dans les 4 bureaux de vote de Rives-du-Loir-en-Anjou, les voix de Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle seront peut être cruciales ce dimanche pour les législatives 2022. L'Insoumis avait atteint 19,46% des suffrages lors de ce scrutin. Les reports des suffrages d'EELV et du PS sont aussi à observer ce soir dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 6,77% et 2,49% au premier tour de la présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés part donc avec un potentiel théorique de 28,72% à Rives-du-Loir-en-Anjou pour ce premier tour.

Les citoyens de Rives-du-Loir-en-Anjou (Maine-et-Loire) reprendront le chemin de leur bureau de vote en 2022 : ils devront participer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale qui aura lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Vers quelle candidature iront-ils ? Durant l'élection présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait décroché 36% des votes au premier tour à Rives-du-Loir-en-Anjou. Celui qui a signé un second bail de locataire de l'Elysée avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 20% et 19% des votes. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Rives-du-Loir-en-Anjou avec 69% des voix. Marine Le Pen avait dû se contenter de 31% des suffrages. Les citoyens de cette agglomération feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ?