Résultat de la législative à Roche-la-Molière : en direct

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Roche-la-Molière sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:13 - Les enquêtes d'opinion, un repère pour le résultat des législatives 2022 à Roche-la-Molière ? L'actuel locataire de l'Elysée avait obtenu 24,46% des voix à Roche-la-Molière, lors de la dernière élection à l'Elysée contre un peu moins de 28% dans toute la France. La candidate du FN accumulait 28,8% des voix contre 23,15% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 21,48% (contre à un peu moins de 22%). Les indications nationales des derniers jours infléchiront peut-être la donne et donc le résultat des législatives à Roche-la-Molière au 1er tour, même s'il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Or la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se rabougrir dans les sondages jusqu'à atteindre 1 petit point avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier Ipsos), avec un Rassemblement national très proche, sous les 20%. 14:30 - L'abstention reste l'un des enjeux majeurs de ces élections législatives à Roche-la-Molière La participation constituera indiscutablement l'une des clés de ces élections législatives 2022 à Roche-la-Molière. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée en avril dernier. Elle atteignait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a deux mois, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 71,09% au sein de la ville, à comparer avec une participation de 74,6% au premier tour, soit 5 710 personnes. La baisse du pouvoir d'achat combinée avec les incertitudes engendrées par la guerre en Ukraine, sont notamment susceptibles de modifier les choix que feront les électeurs de Roche-la-Molière. 11:30 - À Roche-la-Molière, le score de la participation aux élections législatives 2022 sera un élément fort Les législatives mobilisant toujours moins que le scrutin présidentiel, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, déjà plus qu'en 2012. Au cours des consultations démocratiques passées, les 9 916 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. En 2017, au moment des législatives, 60,88% des inscrits sur les listes électorales de Roche-la-Molière avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour, à comparer avec une abstention de 55,84% pour le deuxième tour. 09:30 - Les citoyens de Roche-la-Molière ont jusqu'à 18 heures pour glisser leur bulletin dans l'urne Au cas où vous hésitez encore sur les 11 impétrants au premier tour dans la circonscription de Roche-la-Molière, restez calme. Les bureaux de vote ne seront fermés qu'à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la ville.

Les élections législatives 2022 auront lieu à Roche-la-Molière comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de la Loire

Tête de liste Liste Quentin Bataillon Ensemble ! (Majorité présidentielle) Pascale Fedinger Parti radical de gauche Yakup Harmanci Divers Pierrick Courbon Divers gauche Romain Brossard Divers extrême gauche Samia Dussart Reconquête ! Laetitia Copin Nouvelle union populaire écologique et sociale Marie Simon Rassemblement National Frédérique Colombet Ecologistes Anne-Audrey Perrin-Patural Divers centre Alexia Ostyn Union des Démocrates et des Indépendants

Législatives 2022 à Roche-la-Molière : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives 2022 à Roche-la-Molière (42230) à la mi-juin ? Elles auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Pendant l'élection présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 29% des votes au premier tour à Roche-la-Molière. La finaliste malheureuse de la présidentielle de 2022 avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24% et 21% des votes. Et alors retournement de situation : Emmanuel Macron était, en fin de compte, arrivé en tête du second tour en empochant 54% des voix. Marine Le Pen avait rassemblé 46% des votes. Le RN a une carte à jouer dans cette commune où Marine Le Pen est parvenue en pole position du premier tour il y a deux mois.