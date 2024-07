Résultat des législatives 2024 au Chambon-Feugerolles : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Le poids démographique et économique du Chambon-Feugerolles aux législatives

Au Chambon-Feugerolles, les facteurs démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent impacter les élections législatives. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans l'agglomération, avec près de 35% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 17,36%. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 19 835 euros par an, sont souvent symptomatiques d'une tension économique locale. Enfin, la présence d'une population immigrée de 12,10% et d'une population étrangère de 8,31% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation au Chambon-Feugerolles mettent en avant une diversité de qualifications, avec 43,4% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.