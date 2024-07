Résultat des législatives 2024 à la Ricamarie : les premiers chiffres du 2e tour

Comment ont voté les citoyens de cette agglomération lors des dernières élections ? Comme stipulé dans le post précédent, la participation au 1er round des élections législatives à la Ricamarie a été de 59,76%, plus forte que celle des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, lors du précédent scrutin européen, 42,07% des personnes en âge de participer à une élection à la Ricamarie s'étaient effectivement rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 38,66% pour le scrutin européen de 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée il y a quatre semaines. Elle représentait 19,81% à midi et 45,26% à 17 h.

À la Ricamarie, l'abstention constitue incontestablement l'une des clés du scrutin législatif 2024. L'abstention a atteint 40,24% à la Ricamarie lors du premier tour des élections législatives 2024. Au premier tour de la présidentielle, 33,71% des électeurs inscrits dans l'agglomération avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 40,07% au second tour. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 65,46% au premier tour. Au second tour, 64,71% des citoyens ne se sont pas déplacés. La perte de pouvoir d'achat est de nature à renforcer l'importance du scrutin aux yeux des citoyens de la Ricamarie (42150).

17:29 - La Ricamarie : démographie et socio-économie impactent les élections législatives

A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, La Ricamarie foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 8 046 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique s'observe dans ses 443 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 4 114 foyers fiscaux. Dans la commune, 40% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 8,37% de plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. La population étrangère de 1 379 personnes apporte une ouverture culturelle précieuse. Avec un salaire moyen mensuel net de 1973,44 € par mois, la commune dévoile un taux de chômage de 21,55%, annonçant une situation économique tendue. À la Ricamarie, où la jeunesse équivaut à 40% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.