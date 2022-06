Résultat de la législative à Roncq : en direct

12/06/22 17:13

L'analyse des résultats des élections passées permet de cerner davantage le vote des citoyens de cette ville. Cinq années plus tôt, lors des élections législatives, le taux de participation avait représenté 47,42% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Roncq, à comparer avec un taux de participation de 42,24% pour le dernier round. Les élections législatives mobilisant généralement moins que le scrutin présidentiel, qu'en sera-t-il cette année ? Pour rappel, au niveau national en 2017, le pourcentage de participation aux législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour, déjà moins qu'en 2012.

À Roncq, l'un des facteurs importants de ces élections législatives 2022 sera incontestablement le niveau de participation. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée en avril. Elle représentait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. Il y a deux mois, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, 73,96% des électeurs dans la ville avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 72,65% au premier tour, soit 7 855 personnes. La situation géopolitique actuelle pourrait entre autres dépouiller les bureaux de vote de leurs citoyens à Roncq (59223).

Avec 35,92% des votes, au 1er round à Roncq, Emmanuel Macron avait obtenu la première position à l'issue de la dernière présidentielle. Marine Le Pen terminait deuxième à 23,27%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 15,03% et Éric Zemmour à 7,52%. Les tendances nationales des ultimes semaines changeront probablement ce décor et donc le résultat des législatives dans la cité au 1er tour, même s'il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Il faut se rappeler que l'alliance LFI-PS-EELV a tutoyé la majorité dans les intentions de vote juste avant la période de réserve. Dans cette séquence, le RN de Marine Le Pen est passé au-dessus des 19%.

Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 36% des suffrages au premier tour à Roncq, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La fille du fondateur du Front National et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 23% et 15% des suffrages. Le choix des habitants de Roncq était resté constant au second tour au profit d'Emmanuel Macron (62% des votes), abandonnant par conséquent à Marine Le Pen 38% des voix. Avec un premier tour à son avantage en avril, le président récemment réélu pourra-t-il se reposer sur cette ville pour acquérir une majorité des députés de l'Assemblée nationale ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les inscrits sur les listes électorales votant à Roncq ( Nord ) seront incités à participer aux législatives 2022 comme partout en France.