Résultat des législatives à Rosny-sous-Bois - Election 2022 (93110) [PUBLIE]

12/06/22 23:59

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative à Rosny-sous-Bois. À Rosny-sous-Bois, les 23889 habitants rattachés à la 8ème circonscription de la Seine-Saint-Denis ont penché pour la représentante Nouvelle union populaire écologique et sociale. Fatiha Keloua Hachi a recueilli 41% des votes au niveau de la ville. Sylvie Charriere (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) décroche 21% des suffrages. Quant à lui, Sébastien Jolivet (Rassemblement National) capte 12% des votes. La participation s'établit à 40% des citoyens inscrits dans les registres électoraux au sein de la commune pour cette circonscription. Les citoyens des 2 autres communes rattachées à la 8ème circonscription de la Seine-Saint-Denis voteront-ils comme ceux de Rosny-sous-Bois ?

Durant la présidentielle d'avril dernier, Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 39% des voix au premier tour à Rosny-sous-Bois. L'ex-parlementaire européen avait devancé Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 24% et 14% des voix. Jean-Luc Mélenchon ayant été recalé, Emmanuel Macron était, in fine, arrivé en tête du second tour en captant 71% des suffrages. Marine Le Pen avait dû se contenter de 29% des suffrages. Les citoyens de cette ville feront-ils de nouveau confiance à Jean-Luc Mélenchon comme au premier tour de l'élection présidentielle et glisseront-ils un bulletin dans l'urne en faveur de la “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” aux législatives ? Quelle sera l'issue des élections législatives à Rosny-sous-Bois ( Seine-Saint-Denis ) ? Elles doivent avoir lieu précisément les 12 et 19 juin prochains.