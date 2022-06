Résultat de la législative à Rosny-sur-Seine : en direct

12/06/22 10:55

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Rosny-sur-Seine sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 10:54 - On votera plus longtemps pour ces législatives à Rosny-sur-Seine Si jamais vous tâtonnez encore sur les 11 impétrants au premier tour dans la seule circonscription de Rosny-sur-Seine, ne paniquez pas. Les bureaux de vote ferment leurs portes à 20 heures pour ces législatives 2022 dans la ville. Une décision du préfet offre en effet aux habitants de se rendre aux urnes 2 heures plus tard dans la commune.

Résultat des élections législatives 2022 à Rosny-sur-Seine

Les élections législatives 2022 auront lieu à Rosny-sur-Seine comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 8ème circonscription des Yvelines

Tête de liste Liste Mélanie Bekono Droite souverainiste Jean-Marwaan Préau Divers Cyril Nauth Rassemblement National Bernard Kossoko Divers Anne Sicard Reconquête ! Benjamin Lucas Nouvelle union populaire écologique et sociale Edwige Hervieux Ensemble ! (Majorité présidentielle) François Blaise Ecologistes Jack Lefebvre Divers extrême gauche Michel Vialay Les Républicains Thierry Gonnot Divers extrême gauche

Législatives 2022 à Rosny-sur-Seine : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les inscrits sur les listes électorales vivant à Rosny-sur-Seine (78710) seront invités à contribuer à l'élection de leur député comme l'ensemble des Français. Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle, cette commune élira-t-elle un membre de la gauche rassemblée aux législatives ? Le 10 avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait décroché 35,7% des suffrages au premier tour à Rosny-sur-Seine, devant Marine Le Pen et Emmanuel Macron. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) et le locataire de l'Elysée avaient obtenu 22,3% et 21,3% des votes. Jean-Luc Mélenchon n'ayant pas réussi à se maintenir, Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en réunissant 59,5% des suffrages face à Marine Le Pen (40,5%).