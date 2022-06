Résultat des législatives à Roubaix - Election 2022 (59100) [PUBLIE]

12/06/22 23:03

Résultat des législatives 2022 à Roubaix

Le résultat des élections législatives 2022 à Roubaix est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Nord

Résultats élections législatives par circonscription à Roubaix La commune de Roubaix est divisée en 2 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste des circonscriptions législatives pour lesquelles les résultats sont connus. 7ème circonscription du Nord (PUBLIE) 8ème circonscription du Nord (PUBLIE)

Résultat de la législative dans la 7ème circonscription du Nord

C'est la représentante Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a amassé le plus de votes parmi les 7939 habitants de Roubaix inscrits dans la 7ème circonscription du Nord. Les électeurs des 7 autres communes composant la 7ème circonscription du Nord voteront-ils comme ceux de Roubaix ? Le niveau de l'abstention parmi les habitants enregistrés dans les registres électoraux dans la commune pour cette circonscription électorale s'établit à 72% (soit 5 736 non-votants). Karima Chouia a obtenu 56% des suffrages dans l'agglomération. Félicie Gérard (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Jean-Sébastien Willem (Rassemblement National) décrochent respectivement 18% et 10% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Roubaix Félicie Gérard Ensemble ! (Majorité présidentielle) 26,77% 18,15% Karima Chouia Nouvelle union populaire écologique et sociale 26,41% 55,76% Valérie Six Union des Démocrates et des Indépendants 17,93% 4,50% Jean-Sébastien Willem Rassemblement National 16,01% 10,07% Mathilde Leconte Duchange Reconquête ! 4,08% 2,37% Nelly Savio Divers centre 3,86% 2,51% Jeyan Bichon Ecologistes 2,11% 2,41% Nicolas Schuurman Divers extrême gauche 1,50% 2,37% Charlotte Houcke Droite souverainiste 1,33% 1,86% Participation au scrutin Circonscription Roubaix Taux de participation 44,33% 27,75% Taux d'abstention 55,67% 72,25% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,08% 1,59% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,47% 0,64% Nombre de votants 32 623 2 203

Résultat de la législative dans la 8ème circonscription du Nord

Au sein de la 8ème circonscription du Nord, les 40017 citoyens de Roubaix ont penché pour le représentant Nouvelle union populaire écologique et sociale. La participation parmi les citoyens autorisés à se rendre aux isoloirs au sein de la commune au niveau de la 8ème circonscription du Nord s'établit à 30% (28 205 non-votants). Au niveau de l'agglomération, David Guiraud a amassé 48% des suffrages. Catherine Osson (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) glane 23% des voix. A la troisième position, Rachida Sahraoui (Rassemblement National) recueille 12% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Roubaix David Guiraud Nouvelle union populaire écologique et sociale 39,83% 48,04% Catherine Osson Ensemble ! (Majorité présidentielle) 24,16% 22,73% Rachida Sahraoui Rassemblement National 19,93% 12,43% Amine Elbahi Les Républicains 5,80% 7,10% Lisa Verlande Reconquête ! 3,17% 2,71% Christian Vermeersch Ecologistes 2,53% 2,11% Françoise Delbarre Divers extrême gauche 2,15% 2,16% Maël Camerlynck Droite souverainiste 1,78% 1,72% Aymeric Paco Divers centre 0,42% 0,55% Samuel Tandonnet Divers 0,24% 0,45% Participation au scrutin Circonscription Roubaix Taux de participation 32,61% 29,52% Taux d'abstention 67,39% 70,48% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,73% 1,55% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,76% 0,85% Nombre de votants 22 363 11 812

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Roubaix sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:44 - Pour la gauche, les 52,5% de Jean-Luc Mélenchon à Roubaix observés Jean-Luc Mélenchon aurait pu être élu au premier tour le dimanche 10 avril si le premier tour de la présidentielle s'était déroulée seulement à Roubaix, le candidat LFI ayant obtenu 52,5% des suffrages dans la ville. Et c'est encore sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 2,59% et 0,99% au premier tour de la présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés peut donc espérer glaner 56,08% à Roubaix pour ces élections légilsatives. 16:30 - Les grandes tendances des sondages, un signe aussi pour le résultat des législatives 2022 à Roubaix ? Les dynamiques nationales des dernières semaines se répercuteront certainement à Roubaix dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés a tutoyé la majorité dans les sondages juste avant la période de réserve (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos pour France TV). Au même moment, le Rassemblement national de Marine Le Pen s'est rapproché des 20%. Or Jean-Luc Mélenchon avait obtenu la première position à l'issue de la dernière élection à la présidence de la République à Roubaix avec 52,5% des suffrages exprimés, au premier round. Emmanuel Macron arrivait à la deuxième place à 19,77%, devançant Marine Le Pen à 14,51% et Éric Zemmour à 3,24%. Par contre à l’échelle nationale, Emmanuel Macron terminait ce premier tour avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois, et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. 14:30 - Suivant les chiffres de la présidentielle 2022, quelle sera la participation aux législatives à Roubaix ? L'une des clés de ce scrutin législatif 2022 sera indiscutablement l'abstention à Roubaix. La perte de pouvoir d'achat est notamment susceptible de dépouiller les urnes de leurs citoyens à Roubaix (59100). Il y a deux mois, au second tour de l'élection présidentielle, parmi les 47 641 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 48,21% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 40,99% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017. 11:30 - Quel était le score de l'abstention à Roubaix en 2017 ? Plus d'un votant sur deux n'a pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : la participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour. Au cours des dernières années, les 98 571 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, au moment des législatives, sur les 46 463 inscrits sur les listes électorales à Roubaix, 29,6% avaient pris part au scrutin au premier tour. Le taux de participation était de 25,35% pour le tour deux. 09:30 - Les législatives se finissent à 18 heures à Roubaix 19 candidats s'opposent dans les 2 circonscriptions de Roubaix ce 12 juin 2022, pour le 1er tour des élections législatives 2022. Un nombre de candidatures élevé comparé à celui des autres circonscriptions (10 candidatures en moyenne). Les 47641 électeurs de la métropole auront jusqu'à 18 heures pour gagner les 46 bureaux de vote et sélectionner un candidat lors de ce premier round.

Législatives 2022 à Roubaix : les enjeux