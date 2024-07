Résultat des législatives 2024 à Mouvaux : les premiers chiffres du 2e tour

L'un des facteurs importants de ce scrutin législatif 2024 est indéniablement le taux d'abstention. Dans la ville, dimanche, 28,05% des électeurs ne sont pas allés voter au premier tour des législatives 2024. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 46,78% au premier tour. Au deuxième tour, 48,74% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 23,28% au sein de la ville, contre un taux d'abstention de 24,35% au premier tour. La question des retraites et l'insécurité sont par exemple capables d'impacter la participation à Mouvaux.

17:29 - Élections législatives à Mouvaux : un éclairage démographique

Comment les habitants de Mouvaux peuvent-ils affecter le résultat des législatives ? Le pourcentage de chômeurs à 10,81% peut avoir un effet sur les espoirs des électeurs en ce qui concerne les politiques sur l'emploi. Avec 43,91% de population active et une densité de population de 3148 hab par km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage élevé de cadres, représentant 33,0%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre de familles monoparentales (15,07%) met en lumière des besoins de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,65%) indique des enjeux de stabilité du travail. Le taux d'étudiants, évalué à 7,1% à Mouvaux, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.