En direct

18:53 - Le bloc LFI-PS-EELV 2e pour ces législatives à Rouffiac-Tolosan Le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche avait cumulé 15,71% des suffrages au 1er tour de la législative il y a sept jours dans les 2 bureaux de vote de Rouffiac-Tolosan. Mais ce score est tout de même à analyser au regard des votes insoumis, écologistes, socialistes et communistes lors de l'élection présidentielle. Dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 11,2%, 5,7%, 1,43% et 1,15% le 10 avril. Le bloc de gauche pouvait donc espérer un total théorique de 19,48% à Rouffiac-Tolosan pour ce premier tour.

15:30 - Vers une défaite pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à Rouffiac-Tolosan ? Avec 42,64% des votes, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Rouffiac-Tolosan dimanche 12 juin lors du 1er round des élections législatives. Elle a devancé les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National qui ramassent 15,71% et 13,12% des votes. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. Le camp mené par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. De son côté, le Rassemblement national devrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges.

13:30 - L'abstention reste la grande inconnue de ces législatives 2022 à Rouffiac-Tolosan Pour cerner un peu mieux le vote des habitants de cette commune, il faut observer les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Au moment des précédentes législatives, parmi les 1650 inscrits sur les listes électorales à Rouffiac-Tolosan, 56,42% avaient pris part au scrutin au premier tour, à comparer avec un taux de participation de 45,83% au second tour. Le scrutin législatif de ce 19 juin 2022 pourra-t-il battre le record d'abstention des législatives de 2017 ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de l'Hexagone : le pourcentage d'abstention aux élections législatives françaises représentait 57,36% au second round, 6% de plus qu'au premier tour.