Résultat de la législative à Rouffiac-Tolosan : en direct

12/06/22 17:14

Les résultats des législatives 2022 à Rouffiac-Tolosan vont être connus peu de temps après la fermeture des 2 bureaux de vote, la commune ne couvrant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient s'ouvrir à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été reportée, et on découvrira rapidement qui des 14 candidats est qualifié pour le deuxième tour.

À Rouffiac-Tolosan, la participation sera immanquablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2022. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a deux mois, pour le second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 16,67% au niveau de la ville. L'abstention était de 15,78% au premier tour. La situation géopolitique actuelle est notamment en mesure d'impacter le pourcentage de participation à Rouffiac-Tolosan (31180).

Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 39,7% des suffrages au premier tour à Rouffiac-Tolosan, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La fille de Jean-Marie Le Pen et l'ancien parlementaire européen avaient obtenu 16,6% et 11,2% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les électeurs de Rouffiac-Tolosan avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui accordant 68,1% des suffrages, cédant par conséquent 31,9% des suffrages à Marine Le Pen. Le président des Français aura-t-il la possibilité d'avoir la majorité des députés de l'Assemblée au vu des votes qu'il a obtenus dès le premier tour de la présidentielle dans cette ville ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les électeurs habitant à Rouffiac-Tolosan (Haute-Garonne) seront amenés à participer aux élections législatives 2022 comme partout en France.