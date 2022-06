Résultat des législatives à Rueil-Malmaison - Election 2022 (92500) [PUBLIE]

12/06/22 22:53

Résultat des législatives 2022 à Rueil-Malmaison

Le résultat des élections législatives 2022 à Rueil-Malmaison est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans les Hauts-de-Seine

Résultat de la législative dans la 7ème circonscription des Hauts-de-Seine

Le résultat de l'élection législative à Rueil-Malmaison a été officiellement publié par le ministère de l'Intérieur. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrive en première place chez les électeurs de la 7ème circonscription des Hauts-de-Seine et habitant à Rueil-Malmaison. Les électeurs des 2 autres communes composant cette circonscription voteront-ils comme ceux de Rueil-Malmaison ? Le taux de participation s'élève à 54% des habitants habilités à fréquenter les isoloirs au sein de la commune au niveau de la 7ème circonscription des Hauts-de-Seine (25 375 non-votants). Pierre Cazeneuve a recueilli 40% des votes. Il est suivi par Sandro Rato (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Xabi Elizagoyen (Les Républicains) qui décrochent 21% et 17% des voix.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Rueil-Malmaison Pierre Cazeneuve Ensemble ! (Majorité présidentielle) - 40,02% Sandro Rato Nouvelle union populaire écologique et sociale - 21,05% Xabi Elizagoyen Les Républicains - 17,42% Christophe Versini Rassemblement National - 6,76% Agnès Dumont Reconquête ! - 5,39% Christophe Mandereau Ecologistes - 4,36% Charlotte Duthu Divers - 1,66% Jeanne Birtic Droite souverainiste - 1,20% Cécile Abad Divers extrême gauche - 0,59% Mokhtar Attaf Divers - 0,53% Anne Brochot Ecologistes - 0,40% Guillaume Hlavacek Divers - 0,38% Pascal Halary Divers - 0,25% Participation au scrutin Circonscription Rueil-Malmaison Taux de participation - 54,13% Taux d'abstention - 45,87% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) - 1,14% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) - 0,35% Nombre de votants - 29 947

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Rueil-Malmaison sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:45 - Quel résultat aux législatives de Rueil-Malmaison pour le bloc LFI-PS-EELV ? Ce que feront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche sera un des enjeux de ces législatives, à Rueil-Malmaison comme dans le reste du pays. Ces électeurs ont représenté 19,63% des suffrages lors de la présidentielle dans la localité. Et c'est encore sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 6,17% et 1,2% au premier tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, donne un point de départ de 27% pour le bloc LFI-PS-EELV pour ces législatives à Rueil-Malmaison. 16:30 - Que peuvent enseigner les intentions de vote des législatives 2022 pour Rueil-Malmaison ? Emmanuel Macron avait glané la meilleure place lors de la dernière élection à Rueil-Malmaison avec 41,51% des votes, au premier round. Jean-Luc Mélenchon terminait deuxième à 19,63%, au-dessus de Valérie Pécresse à 9,39% et Marine Le Pen à 8,93%. Les tendances nationales des derniers jours changeront peut-être ces équilibres à Rueil-Malmaison dimanche, même si on ne pourra ignorer les particularités locales. Or le bloc LFI-PS-EELV a tutoyé la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant la trêve (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos-Sopra-Steria). Dans cette séquence, le Rassemblement national de Marine Le Pen est venu coller les 20%. 14:30 - Le chiffre clé de ces élections législatives à Rueil-Malmaison demeure l'abstention À Rueil-Malmaison, l'un des critères principaux des législatives sera sans nul doute le taux d'abstention. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a deux mois. Elle s'élevait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. Il y a deux mois, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 75,31% dans l'agglomération. La participation était de 79,01% au premier tour, c'est-à-dire 43 568 personnes. La baisse du pouvoir d'achat cumulée avec les inquiétudes liées au conflit armé entre l'Ukraine et la Russie, seraient capables de détourner les habitants de Rueil-Malmaison (92500) des isoloirs. 11:30 - Au moment des résultats des élections législatives 2022, quels seront les taux de participation à Rueil-Malmaison ? Pour cerner davantage le vote des habitants de cette commune, il faut analyser les résultats des précédents rendez-vous électoraux. A l'occasion des législatives de 2017, le taux de participation s'était hissé à 55,35% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Rueil-Malmaison. Le taux de participation était de 47,92% pour le round deux. Le résultat des législatives 2022 est aussi attendu que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas lors de ce type de rendez-vous électoral. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 heures. 09:30 - On votera plus longtemps pour ces législatives à Rueil-Malmaison Les données de ces élections législatives à Rueil-Malmaison sont limpides : la cité ne compte qu'une seule circonscription où s'affrontent 13 candidats. Un chiffre supérieur à celui du reste du pays. Les votants ont jusqu'à 20 heures dans la soirée pour se rendre à l'isoloir. L'horaire de fermeture des bureaux de vote a en effet été décalé dans la commune pour limiter la part d'inscrits absents à la fin du scrutin.

Législatives 2022 à Rueil-Malmaison : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 42% des voix au premier tour à Rueil-Malmaison, devant Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse. Celui qui joua le rôle de 3e homme lors de la dernière présidentielle et Valérie Pécresse avaient obtenu 20% et 9% des suffrages. Le choix des électeurs de Rueil-Malmaison était resté inchangé au second tour au profit d'Emmanuel Macron (80% des voix). Marine Le Pen avait dû se contenter de 20% des suffrages. Le président des Français sera-t-il capable d'acquérir la majorité des députés de l'Assemblée au regard des voix qu'il a obtenues dès le premier tour de la présidentielle dans cette agglomération ? Comme partout dans l'Hexagone, les citoyens de Rueil-Malmaison (92) seront invités à contribuer aux résultats des législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième.