Résultat des législatives 2024 à Bougival : les premiers chiffres du 2e tour

17:56 - Élections législatives à Bougival : un éclairage démographique

En pleine campagne électorale législative, Bougival est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 40,35% de cadres supérieurs pour 9 031 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 885 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 2 535 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (21,72%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Bougival abrite une communauté diversifiée, avec ses 943 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Au sein de cette mosaïque sociale, 49,94% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 808,62 euros, pèse sur une ville qui désire un avenir prospère. En conclusion, à Bougival, les spécificités locales se mêlent aux objectifs français.