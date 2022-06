Résultat de la législative à Saint-André-de-la-Roche : en direct

17:16 - Les sondages ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Saint-André-de-la-Roche ?

Avec 38,4% des suffrages, à Saint-André-de-la-Roche, Marine Le Pen avait obtenu la tête du vote lors de la dernière élection à l'Elysée. Emmanuel Macron terminait à la deuxième place à 18,63%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 14,87% et Éric Zemmour à 12,84%. Les mouvements nationaux des derniers jours infléchiront certainement ces équilibres et donc le résultat des législatives dans la commune ce dimanche. Or la majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se réduire dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à atteindre 1 minuscule point avant la trêve, avec un Rassemblement national troisième, au-dessus de 19%.