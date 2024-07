Résultat des législatives à Nice : les scores par circonscription EN DIRECT

17:29 - Démographie et politique à Nice, un lien étroit

À Nice, les données démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent impacter les législatives. Avec une densité de population de 4762 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 14,5%, les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (53,86%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 95 064 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 19,50% et d'une population étrangère de 15,19% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le taux d'étudiants, de 7,82% à Nice, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.