Résultat des législatives 2024 à la Trinité : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de la Trinité

Quelle influence les électeurs de la Trinité exercent-ils sur le résultat des élections législatives ? Avec un pourcentage de 31% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 9,98%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des segments démographiques cruciaux. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (66,09%) met en relief l'importance des questions liées au logement et à l'urbanisme. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (79,04%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 3 187 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 5,68% et d'une population immigrée de 9,32% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'instruction à la Trinité mettent en relief une diversité de qualifications, avec 30,67% des habitants non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la ville.