Résultat des législatives 2024 à Falicon (06950) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - Sur qui vont se porter les voix de la Nupes à Falicon ? Combien va faire le Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et annoncé comme plus proche du Rassemblement national par les instituts de sondage lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28% des votes obtenus à l'échelle de l'Hexagone sont porteurs. Pour le premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 13,12% des votes à Falicon. Une poussée à mettre en perspective néanmoins avec les 16,19% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - Falicon compte parmi les rares communes où le RN n'a pas avancé ces 2 dernières années Avec un score qui a encore grandi depuis les européennes, l'évolution du parti lepéniste lors de ces élections législatives est à observer localement. Alors qu'on a vu environ 15 points de plus pour le RN au niveau du pays, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Falicon semble néanmoins dans une réalité différente. Entre le score de 2022 et le score de 2024, il n'a en effet pas gagné de points dans la commune. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui qui illustrent cette montée de l'extrême droite…

20:29 - La majorité en pôle position aux législatives 2022 à Falicon Le résultat du second tour des élections législatives au niveau local sera en conséquence analysé avec le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme au niveau national. Le RN peut-il l'emporter cette fois à Falicon, contrairement à 2022 ? Le Rassemblement national avait en revanche été distancé au premier tour des législatives il y a deux ans à Falicon, comptant 16,31%des suffrages, alors que les candidats Les Républicains obtiendront 25,14% des voix. Au second tour cette fois, la première place reviendra au ticket La République en Marche (66,93% contre 33,07% pour Nouvelle union populaire écologique et sociale). C'est en revanche Philippe Pradal (La République en Marche) qui prenait l'avantage cette fois, avec 66,93%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 33,07%.

20:05 - Un RN déjà favori ce dimanche Dimanche 30 juin dernier, les citoyens de Falicon ont préféré Bernard Chaix (Union de l'extrême droite), à qui ils ont accordé 55,38% des voix. Philippe Pradal (Majorité présidentielle) et Laure Quignard (Front populaire) suivaient grâce à 27,46% et 13,12% des votants à l'échelle de la métropole. Bernard Chaix était aussi en tête dans la 3ème circonscription des Alpes-Maritimes dans son ensemble, avec cette fois 41,47%, devant Laure Quignard avec 27,24% et Philippe Pradal avec 25,36%.

19:21 - Quels changements entre les scrutins électoraux 2024 à Falicon ? À l'heure des résultats, que retenir de la participation de cette ville lors des élections précédentes ? À Falicon, le taux de participation au premier round des élections législatives 2024 a atteint 74,38%, plus important de 13 points que celui des dernières européennes. Lors du scrutin européen de début juin, 1 778 inscrits sur les listes électorales de Falicon avaient effectivement pris part au scrutin (soit 61,25%). La participation était de 56,62% pour le scrutin de 2019. En proportion, à l'échelle nationale, la participation aux européennes 2024 atteignait 51,49% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de plus qu'en 2019.

18:35 - La participation va-t-elle baisser à l'occasion du 2e tour des législatives 2024 à Falicon ? Le niveau de participation est incontestablement un critère décisif de ces législatives 2024. 25,62% des électeurs de Falicon ne sont pas allés voter lors du 1er tour des législatives 2024. Pour rappel, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 49,18% au premier tour. Au second tour, 51,86% des citoyens ne se sont pas déplacés. A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 19,81% au niveau de la ville. L'abstention était de 19,72% au premier tour. La baisse du pouvoir d'achat et son impact sur la vie des foyers français seraient notamment susceptibles d'impacter la stratégie de vote des citoyens de Falicon.

17:29 - Falicon : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans la commune de Falicon, les habitants auront-ils un impact sur le résultat des élections législatives ? Avec un taux de chômage de 6,75% et une densité de population de 381 habitants/km², les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Un salaire moyen mensuel net de 3192,05 €/mois souligne le poids des questions sur la qualité de vie dans les préoccupations des 903 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (12,65%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,65%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (45,1%), témoigne d'une population instruite à Falicon, soulignant ainsi l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.