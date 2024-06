En direct

19:35 - Que vont décider les électeurs de gauche à Cantaron ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte, va-t-elle voir son résultat se transférer automatiquement vers le Front populaire ce dimanche ? Pour le premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 19,6% des voix dans la localité. Au moment des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 10,79% à Cantaron. Mais on peut en revanche estimer un score de 19% pour la gauche pour ce premier tour dans la ville, la part de voix du leader Place Publique étant à renforcer avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (5,4%), de l'EELV Marie Toussaint (3,65%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (1,27%).

18:42 - En 5 ans, le RN a grappillé 12 points à Cantaron Que peut-on conclure de cette combinaison de statistiques ? La progression du RN, qui s'élève déjà à 12 points à Cantaron entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet être monté plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut déduire que le RN sera à près de 43% voire plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 48,57% pour Jordan Bardella à Cantaron le 9 juin dernier Une autre élection, bien plus récente, s'est déroulée dernièrement qu'il faut aussi étudier avec précision. D'autant que ce séisme a provoqué l'élection qui nous occupe aujourd'hui. Le résultat de la liste RN, emmenée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Cantaron, avec 48,57%. L'extrême droite a alors doublé Valérie Hayer à 12,54% et Raphaël Glucksmann à 10,79%.

14:32 - Avantage Marine le Pen à Cantaron lors de l'élection présidentielle L'inclinaison des habitants d'une ville transparait sans doute le plus dans le verdict de la présidentielle. Marine Le Pen s'est particulièrement illustrée à Cantaron lors de la dernière élection présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 35,3% des électeurs au premier tour. Emmanuel Macron et Éric Zemmour étaient distancés à 17% et 14,76% des voix. La quatrième place était pour Jean-Luc Mélenchon, avec seulement 13,58% des suffrages. La cheffe du RN s'imposait ensuite au deuxième round dans la commune avec 61,02%, devant Emmanuel Macron à 38,98%.

12:32 - Un RN déjà favori ce dimanche Regarder dans le rétro pour décortiquer le dernier scrutin législatif semble une évidence au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Le Rassemblement national se hissait en première position à Cantaron lors des législatives de 2022. C'est en effet Alexandra Masson qui débutait l'élection en tête au premier tour avec 35,16% dans la commune, qui votait pour la 4ème circonscription des Alpes-Maritimes. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la localité, avec 58,54%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 41,46%.

11:02 - Comprendre l'électorat de Cantaron : un regard sur la démographie locale Dans la commune de Cantaron, une variété de données démographiques et socio-économiques impactent les résultats des élections législatives. Avec une densité de population de 181 habitants par km² et un taux de chômage de 9,86%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (17,76%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 559 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (13,11%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,13%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Cantaron mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 23,74% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux d'abstention dans la ville.

09:32 - C'est le moment de voter à Cantaron pour les législatives Ce 30 juin, lors des législatives à Cantaron, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour rappel, dans la localité, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50,41% au premier tour. Au deuxième tour, 44,13% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Cantaron ? Pour mémoire, au niveau national, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 48% au premier tour et seulement 46% au second tour, presque un record pour des élections législatives. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 78,73% des inscrits sur les listes électorales de la localité, contre un taux de participation de 79,55% au second tour, ce qui représentait 879 personnes.