Résultat des législatives à Saint-André - Election 2022 (97440) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 à Saint-André

Le résultat des élections législatives 2022 à Saint-André est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultats élections législatives par circonscription à Saint-André La commune de Saint-André est divisée en 2 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste des circonscriptions législatives pour lesquelles les résultats sont connus. 5ème circonscription de La Réunion (PUBLIE) 6ème circonscription de La Réunion (PUBLIE)

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription de La Réunion

Jean-Hugues Ratenon a rassemblé 36% des suffrages à l'échelle de l'agglomération. Laurent Virapoullé (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Stéphane Fouassin (Union des Démocrates et des Indépendants) le suivent grâce à 25% et 11% des suffrages. Les électeurs des 6 autres communes rattachées à cette circonscription électorale voteront-ils comme ceux de Saint-André ? La participation parmi les électeurs autorisés à fréquenter les bureaux de vote dans la commune au niveau de la 5ème circonscription de La Réunion s'établit à 25% (soit 6 677 votants).

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-André Jean-Hugues Ratenon Divers gauche 36,38% 36,24% Ridwane Issa Divers gauche 16,69% 7,89% Stéphane Fouassin Union des Démocrates et des Indépendants 14,62% 11,31% Laurent Virapoullé Ensemble ! (Majorité présidentielle) 13,34% 25,04% Marie-Luce Brasier-Clain Rassemblement National 9,01% 8,16% Léopoldine Settama-Vidon Divers centre 4,66% 5,71% Jean-Yves Payet Divers extrême gauche 2,76% 2,64% David Gauvin Divers gauche 1,51% 1,98% Martine Dijoux Droite souverainiste 1,04% 1,04% Participation au scrutin Circonscription Saint-André Taux de participation 30,83% 25,44% Taux d'abstention 69,17% 74,56% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,20% 1,93% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,81% 2,61% Nombre de votants 27 040 6 677

Résultat de la législative dans la 6ème circonscription de La Réunion

A l'occasion du 1er tour des législatives 2022, les 14204 électeurs de Saint-André inscrits dans la 6ème circonscription de La Réunion ont désigné la candidature Divers gauche. Dans la commune, Frédéric Maillot a accumulé 24% des votes. Alexandre Laï-Kane-Cheong (Divers extrême gauche) récupère 19% des votes. A la troisième position, Monique Orphé (Divers gauche) recueille 15% des suffrages. L'abstention s'établit à 76% des citoyens autorisés à voter dans la commune à l'échelle de cette circonscription (10 802 non-votants). Ces données ne traduisent cependant pas la totalité des suffrages au niveau de la circonscription, 3 autres communes participant aussi au résultat de l'élection législative dans la 6ème circonscription de La Réunion.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-André Frédéric Maillot Divers gauche 23,88% 24,26% Alexandre Laï-Kane-Cheong Divers extrême gauche 16,99% 19,10% Eric Leung Divers centre 14,35% 10,06% Monique Orphé Divers gauche 11,05% 14,94% Nadine Gironcel Damour Divers gauche 11,02% 7,23% Valérie Legros Rassemblement National 8,78% 9,39% Nadia Ramassamy Les Républicains 7,92% 8,03% Johny Adekalom Divers centre 1,64% 2,10% Philippe de Chazournes Divers extrême gauche 1,31% 1,10% Ophélie Clain Droite souverainiste 1,18% 1,26% Jean Noël Hoareau Divers extrême gauche 0,97% 1,16% Didier Lombard Divers extrême gauche 0,91% 1,39% Loïc Fanfan Régionaliste 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Saint-André Taux de participation 29,45% 23,95% Taux d'abstention 70,55% 76,05% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,06% 4,85% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,83% 4,03% Nombre de votants 24 159 3 402

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-André sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:47 - Quel score pour la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon à Saint-André ? Avec un score de 40,48% des suffrages au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour le 2eme round de la présidentielle il y a deux mois si l'élection s'était jouée à Saint-André. Et c'est sans compter les suffrages du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 1,26% et 1,25% au premier tour de la présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés peut donc espérer un total théorique de 42,99% à Saint-André pour ce premier tour des élections législatives. 16:30 - Que peuvent enseigner les intentions de vote des législatives 2022 pour Saint-André ? Lors de la présidentielle 2022, à Saint-André, Jean-Luc Mélenchon avait fini la course en tête au premier round de l'élection avec 40,48% des voix, devant Marine Le Pen à 29,69%. Suivaient Emmanuel Macron avec 16,94% et Éric Zemmour à 2,86%. Un verdict à comparer avec ce qui a eu lieu à l’échelle nationale : un Emmanuel Macron devant à un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les dynamiques nationales des dernières heures viendront probablement remettre en question ces équilibres et donc le résultat des législatives à Saint-André ce dimanche. Or le bloc LFI-PS-EELV a tutoyé la majorité dans les intentions de vote avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage. Pendant ce temps, le RN est venu coller les 20%. 14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation aux législatives sont attendus à Saint-André L'un des critères forts de ces législatives sera incontestablement le niveau d'abstention à Saint-André. La situation géopolitique actuelle ainsi que son impact en matière économique et énergétique pourraient en effet détourner l'attention des électeurs de Saint-André (97440) de leur devoir civique. Il y a 2 mois, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 46,81% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec une abstention de 53,98% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - À Saint-André, les chiffres de l'abstention lors des élections législatives seront un élément essentiel Au fil des dernières consultations démocratiques, les 57 207 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Lors des législatives de 2017, 37 628 inscrits sur les listes électorales de Saint-André s'étaient rendus aux urnes au premier tour (soit 24,72%). La participation était de 31,1% pour le second tour. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : la participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2012. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les élections législatives 2022 à Saint-André Le vote a débuté ce matin à Saint-André et il reste encore du temps pour se rendre à l'isoloir puisque les bureaux de vote de la cité restent ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 22 impétrants qui sont candidats dans les 2 circonscriptions correspondant à la commune, un chiffre plutôt supérieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions françaises.

Législatives 2022 à Saint-André : les enjeux