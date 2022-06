En direct

19:45 - Quel verdict pour la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon à Saint-Antonin-Noble-Val ? Avec un score de 35,14% des suffrages au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour la 2eme manche de la présidentielle il y a deux mois si la totalité du scrutin s'était jouée à Saint-Antonin-Noble-Val. Les conversions des suffrages du PS et d'EELV sont aussi à regarder de près ce dimanche sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 5,23% et 2,09% au premier tour de la présidentielle. Ce qui donne une réserve de voix de 7,32% à gauche de l'échiquier (score de Mélenchon exclu).

16:30 - Les sondages d'intentions de vote ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Saint-Antonin-Noble-Val ? Le résultat de l'élection présidentielle 2022 au premier tour, à Saint-Antonin-Noble-Val, avait tourné à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 35,14% des suffrages. A la suite, se hissait Emmanuel Macron à 18,83%, puis Marine Le Pen à 17,44% et Jean Lassalle à 6,45%. Les mouvements nationaux des dernières semaines chambouleront probablement ces équilibres et donc le résultat des législatives dans la cité, même s'il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Or le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se rapprocher dans les enquêtes d'opinion jusqu'à descendre à 1 petit point ce vendredi soir (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier sondage), devant un Rassemblement national troisième, à près de 20%.

14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention aux législatives sont attendus à Saint-Antonin-Noble-Val Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Saint-Antonin-Noble-Val, qu'en sera-t-il de la participation ? La guerre entre la Russie et l'Ukraine est de nature à pousser les citoyens de Saint-Antonin-Noble-Val (82140) à se désintéresser de l'élection. A l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, 70,25% des électeurs habilités dans la commune s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec une participation de 78,97% au premier tour, ce qui représentait 1 168 personnes. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour.

11:30 - A la proclamation des résultats des élections législatives 2022, quels seront les pourcentages de participation à Saint-Antonin-Noble-Val ? Au fil des dernières années, les 1 894 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Pendant les élections législatives de 2017, 53,34% des électeurs de Saint-Antonin-Noble-Val avaient participé au vote au premier tour, à comparer avec une participation de 44,34% au deuxième tour. Plus d'un électeur sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 h.