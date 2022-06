Résultat de la législative à Saint-Apollinaire : en direct

14:30 - La participation reste la grande inconnue de ces élections législatives 2022 à Saint-Apollinaire

L'une des grandes inconnues de ces législatives sera indiscutablement l'étendue de l'abstention à Saint-Apollinaire. La guerre en Ukraine et ses répercussions en matière énergétique et économique seraient de nature à priver les isoloirs de leurs citoyens à Saint-Apollinaire (21850). En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 23,98% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre une abstention de 20,61% au premier tour. Pour rappel, au niveau national, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.