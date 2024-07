Résultat des législatives 2024 à Quetigny : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Quetigny aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

La démographie et la situation socio-économique de Quetigny contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. Avec une densité de population de 1178 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 12,69%, le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (79,57%) souligne le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des 3 277 votants. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 12,67% et d'une population étrangère de 6,37% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, de 7,63% à Quetigny, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux politiques relatives à l'éducation et au logement étudiant.