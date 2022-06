En direct

19:04 - Quel résultat à Saint-Aubin-de-Médoc pour la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés ? Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général reste une des énigmes de ces législatives 2022, à Saint-Aubin-de-Médoc comme dans toute la France. L'Insoumis avait atteint 13,83% des suffrages le 10 avril dernier dans la cité. Les transferts des suffrages écologistes et socialistes sont aussi à observer ce soir dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 5,69% et 1,71% au 1er tour de la présidentielle. Autrement dit un total probable de 21,23% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés.

16:30 - Les grandes tendances des sondages, un révélateur pour le résultat des législatives 2022 à Saint-Aubin-de-Médoc ? Le chef de l'Etat avait obtenu 39,08% des voix à Saint-Aubin-de-Médoc, à la dernière élection contre un peu moins de 28% en France. La candidate du Front national avait accumulé 17,02% des voix contre 23,15% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 13,83% (contre 22%). Les indications nationales des ultimes semaines changeront certainement ce paysage lors des législatives dans la cité ce dimanche, même s'il est impossible d'ignorer les habitudes locales. Or la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se resserrer dans les intentions de vote jusqu'à arriver à un petit point avant la fin de campagne, avec un Rassemblement national troisième, sous les 20%.

14:30 - Selon les chiffres de la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Saint-Aubin-de-Médoc ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Saint-Aubin-de-Médoc ? La perte de pouvoir d'achat pourrait tempérer l'importance de l'élection aux yeux des habitants de Saint-Aubin-de-Médoc (33160). En avril 2022, au second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 17,83% des électeurs de la ville. Le taux d'abstention était de 14,61% au premier tour. Pour mémoire, au niveau national, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - À Saint-Aubin-de-Médoc, les chiffres de la participation lors des élections législatives seront un élément déterminant Au fil des dernières années, les 7 626 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq années plus tôt, à l'occasion des législatives, 5 379 électeurs de Saint-Aubin-de-Médoc s'étaient rendus dans l'isoloir au premier tour (soit 59,47%), contre une participation de 47,82% pour le round numéro deux. Plus d'un électeur sur deux n'a pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : le taux de participation aux législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour.