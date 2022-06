Résultat de la législative à Saint-Barthélemy-d'Anjou : en direct

Les indicateurs nationaux des ultimes semaines s'appliqueront certainement à Saint-Barthélemy-d'Anjou dimanche. Mais on ne pourra faire abstraction des particularités locales. La majorité présidentielle a baissé à un cheveu du bloc LFI-PS-EELV dans les sondages avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête (28% contre 27% dans les derniers sondages Ipsos-Sopra-Steria). Le Rassemblement national, pour sa part, est venu coller les 20%. Or le résultat du premier tour de la dernière présidentielle, à Saint-Barthélemy-d'Anjou cette fois, avait tourné à l'avantage de Emmanuel Macron avec 35,78% des suffrages. A la suite, remontait Jean-Luc Mélenchon à 20,39%, puis Marine Le Pen à 17,2% et Yannick Jadot à 7,17%.

11:30 - Quel était le score de l'abstention à Saint-Barthélemy-d'Anjou en 2017 ?

L'observation des résultats des précédents rendez-vous électoraux permet de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville. Cinq années plus tôt, pendant les élections législatives, sur les 6 986 inscrits sur les listes électorales à Saint-Barthélemy-d'Anjou, 53,48% avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour, contre un taux d'abstention de 44,92% pour le tour deux. Les élections législatives mobilisant généralement moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle nationale : le pourcentage de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour.