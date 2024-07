Résultat des législatives 2024 à Trélazé : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Trélazé

Dans la commune de Trélazé, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques impactent le résultat des législatives. Dans l'agglomération, 38% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 20,78% ont 60 ans et plus. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les priorités des directives en matière d'éducation et de soins de santé. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (80,97%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 4 862 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (15,56%) met en lumière des besoins de suivi familial, et le taux de salariés en CDD (10,54%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Trélazé mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 29,9% des habitants non diplômés, cela peut impacter le taux de participation dans la commune.