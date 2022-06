Un des enjeux majeurs de ces élections législatives, en France comme à Saint-Benoît, reste le résultat de la Nupes de Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier avait enregistré 22,15% des suffrages il y a deux mois dans la localité. Mais il faut encore y ajouter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 7,58% et 2,23% au 1er tour de la présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés part donc avec un potentiel théorique de 31,96% à Saint-Benoît pour ces élections légilsatives.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Saint-Benoît ?

À Saint-Benoît, Emmanuel Macron figurait en première position de la dernière élection avec 36,91% des voix au 1er round, devant Jean-Luc Mélenchon à 22,15%. Suivaient, avec 12,12%, Marine Le Pen et enfin, à 7,58%, Yannick Jadot. Les tendances nationales des derniers jours modifieront certainement la donne et donc le résultat des législatives dans la commune au 1er tour. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rapprocher dans les intentions de vote jusqu'à atteindre 1 petit point juste avant la période de réserve (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier sondage), devant un Rassemblement national très proche, sous les 20%.