Résultat de la législative à Saint-Cloud : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Saint-Cloud dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 17:11

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Cloud sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:11 - Les enquêtes des sondeurs, un signe pour le résultat des législatives 2022 à Saint-Cloud ? Le résultat du premier tour de la dernière présidentielle, à Saint-Cloud, se terminait avec, en tête, Emmanuel Macron avec 44,65% des suffrages. Derrière, se trouvait Éric Zemmour à 12,94%, puis Valérie Pécresse à 12,51% et Jean-Luc Mélenchon à 12,04%. Les indications nationales des derniers jours viendront certainement infléchir ce décor lors des législatives dans la ville, même s'il est impossible de faire abstraction des spécificités locales. Or la majorité et la Nupes ont vu leur écart se réduire dans les enquêtes d'opinion jusqu'à descendre à un petit point avant la trêve, avec un Rassemblement national en embuscade, au-dessus de 19%. 14:30 - À Saint-Cloud, quelles conséquences aura la participation sur les résultats des élections législatives 2022 ? À Saint-Cloud, l'abstention sera immanquablement l'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2022. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a deux mois. Elle représentait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Pour le deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 20,57% au niveau de l'agglomération. Le taux d'abstention était de 16,81% au premier tour. La guerre aux portes de l'Europe serait notamment capable de faire baisser le taux de participation à Saint-Cloud. 11:30 - L'abstention peut-elle battre un nouveau record à Saint-Cloud au premier tour des élections législatives 2022 ? Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis les années 1970 lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h. L'étude des résultats des élections antérieures permet de cerner davantage le vote des citoyens de cette ville. A l'occasion des élections législatives de 2017, le pourcentage de participation avait représenté 61,41% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Saint-Cloud. La participation était de 54,88% au dernier round. 09:30 - On votera plus longtemps pour ces législatives à Saint-Cloud Si jamais vous avez du mal à vous faire un avis sur les 13 impétrants au premier tour dans l'unique circonscription de Saint-Cloud, prenez le temps de consulter les programmes. Les bureaux de vote ne ferment qu'à 20 heures pour ces législatives 2022 dans la ville. La préfecture a en effet pris un arrêté pour autoriser les 19486 inscrits d'aller voter deux heures plus tard dans la commune.

Résultat des élections législatives 2022 à Saint-Cloud

Les élections législatives 2022 auront lieu à Saint-Cloud comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 7ème circonscription des Hauts-de-Seine

Tête de liste Liste Jeanne Birtic Droite souverainiste Agnès Dumont Reconquête ! Anne Brochot Ecologistes Sandro Rato Nouvelle union populaire écologique et sociale Pascal Halary Divers Guillaume Hlavacek Divers Cécile Abad Divers extrême gauche Pierre Cazeneuve Ensemble ! (Majorité présidentielle) Christophe Versini Rassemblement National Charlotte Duthu Divers Xabi Elizagoyen Les Républicains Mokhtar Attaf Divers Christophe Mandereau Ecologistes

Législatives 2022 à Saint-Cloud : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens habitant à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) seront amenés à contribuer aux législatives 2022 comme partout en France. Avec un premier tour en sa faveur il y a deux mois, le président récemment réélu pourra-t-il se reposer sur cette commune pour avoir une majorité des députés de l'Assemblée ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 44,7% des votes au premier tour à Saint-Cloud. L'ancien banquier de chez Rothschild avait devancé Éric Zemmour et Valérie Pécresse, qui avaient respectivement obtenu 12,9% et 12,5% des voix. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Saint-Cloud grâce à 79,5% des voix. Marine Le Pen avait obtenu 20,5% des voix.