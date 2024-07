Résultat des législatives 2024 à Sèvres : les premiers chiffres du 2e tour

À Sèvres, l'une des clés du scrutin législatif 2024 est immanquablement l'étendue de l'abstention. Dans l'agglomération, l'abstention pour le premier tour des élections législatives 2024 était de 24,53%. En avril 2022, lors du second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 22,01% des électeurs de l'agglomération, contre un taux d'abstention de 19,42% au premier tour. En comparaison, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 42,5% au premier tour et 44,91% au deuxième tour.

L'avenir de la France se décide aussi à Sèvres

Comment la population de Sèvres peut-elle affecter le résultat des législatives ? Avec 50,44% de population active et une densité de population de 5967 habitants par km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le taux de chômage à 10,24% peut avoir un effet sur les attentes des habitants quant aux politiques sur l'emploi. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 46,4%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 15,81% et d'une population étrangère de 10,16% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, évalué à 7,24% à Sèvres, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.