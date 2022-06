Résultat de la législative à Saint-Cyr-en-Val : en direct

En direct

19:22 - Que vont choisir les électeurs de gauche à Saint-Cyr-en-Val ? Un des paramètres clés de ces législatives, en France comme à Saint-Cyr-en-Val, sera le résultat de la Nupes de Jean-Luc Mélenchon. L'Insoumis avait atteint 17,08% des suffrages lors de la présidentielle dans la ville. On peut encore y ajouter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 5,52% et 2,17% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne un total espéré de 24,77% pour la Nupes.

16:30 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 à Saint-Cyr-en-Val ? La majorité et La Nupes ont vu leur écart se rapprocher dans les intentions de vote jusqu'à atteindre un petit point avant la fin de campagne, avec un Rassemblement national troisième, sous les 20%. Ces dynamiques des ultimes semaines auront sans doute un écho sur les législatives à Saint-Cyr-en-Val. Mais impossible d'ignorer les habitudes locales. Avec 38,35% des votes exprimés, au premier tour à Saint-Cyr-en-Val cette fois, Emmanuel Macron avait atteint la meilleure place à la dernière présidentielle. Jean-Luc Mélenchon terminait en deuxième position à 17,08%, devançant Marine Le Pen à 16,79% et Valérie Pécresse à 6,56%.

14:30 - Le chiffre le plus attendu de ces élections législatives à Saint-Cyr-en-Val reste la participation À Saint-Cyr-en-Val, l'un des facteurs clés de ces élections législatives 2022 sera indéniablement le taux de participation. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur en avril dernier. Elle atteignait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a deux mois, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 81,18% des électeurs de la ville. La participation était de 81,25% au premier tour, c'est-à-dire 2 154 personnes. Le conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine est de nature à faire gagner l'abstention à Saint-Cyr-en-Val.

11:30 - Un record d'abstention peut-il influencer les résultats des élections législatives à Saint-Cyr-en-Val ? Comment votent généralement les électeurs de cette localité ? En 2017, lors des élections législatives, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 45,95% au premier tour des électeurs de Saint-Cyr-en-Val. Le taux d'abstention était de 36,97% pour le round numéro deux. Le premier tour de scrutin de ce 12 juin pourra-t-il établir le record d'abstention des législatives de 2017 ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée au premier tour des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h.