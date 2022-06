Résultat de la législative à Saint-Étienne-de-Tulmont : en direct

12/06/22 11:06

Bonjour et bienvenue dans cette page spéciale où nous vous proposons de vivre ce premier tour des législatives 2022 à Saint-Étienne-de-Tulmont, jusqu'à ce que les résultats soient dévoilés. Sont alignés 11 candidats dans l'unique circonscription de la métropole (un chiffre dans la moyenne des autres circonscriptions) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour aller voter ce dimanche de premier tour dans les 3 bureaux de vote de la commune.

Quel candidat mettront en pole position des résultats des élections législatives en 2022 les habitants de Saint-Étienne-de-Tulmont à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin) ? Au moment de la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 33% des voix au premier tour à Saint-Étienne-de-Tulmont. L'ex-parlementaire européenne avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 23% et 15% des votes. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Saint-Étienne-de-Tulmont gratifiée de 55% des voix. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 45% des voix. Les habitants de cette localité feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du RN à l'Assemblée comme au premier tour de l'élection présidentielle ?