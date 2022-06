Résultat de la législative à Saint-Étienne-du-Rouvray : en direct

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Étienne-du-Rouvray sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:07 - Les sondages, un indicateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Saint-Étienne-du-Rouvray ? Avec 37,96% des votes exprimés, au premier round à Saint-Étienne-du-Rouvray, Jean-Luc Mélenchon avait obtenu la meilleure place lors du dernier scrutin présidentiel. Marine Le Pen terminait en deuxième position à 22,69%, surclassant Emmanuel Macron à 19,36% et Fabien Roussel à 5,9%. Les mouvements nationaux des derniers jours viendront peut-être transformer ces équilibres lors des législatives à Saint-Étienne-du-Rouvray, même s'il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Et pour rappel, la majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se réduire dans les sondages jusqu'à atteindre un petit point ce vendredi soir, devant un Rassemblement national troisième, au-delà de 19%. 14:30 - La participation sera étudiée autant que les résultats des législatives à Saint-Étienne-du-Rouvray Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Saint-Étienne-du-Rouvray, qu'en sera-t-il de la participation ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle représentait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. En avril 2022, pour le second tour de la dernière présidentielle, 34,44% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 30,78% au premier tour. La flambée des prix qui alourdit les finances des foyers français, combinée avec les inquiétudes liées au conflit armé entre l'Ukraine et la Russie seraient de nature à nuancer l'importance du scrutin aux yeux des habitants de Saint-Étienne-du-Rouvray (76800). 11:30 - À Saint-Étienne-du-Rouvray, la participation peut-elle encore descendre aux élections législatives 2022 ? L'annonce des résultats des législatives 2022 est autant attendue que le pourcentage de participation qui est souvent très bas lors de ce type de rendez-vous électoral. Voici les chiffres de 2017 au niveau de l'Hexagone : le taux de participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour, moins qu'en 2012. Comment ont voté d'habitude les citoyens de cette ville lors des précédents rendez-vous électoraux ? Cinq ans plus tôt, lors des élections législatives, 58,96% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Étienne-du-Rouvray avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 55,24% pour le tour deux. 09:30 - Les données clés des élections à Saint-Étienne-du-Rouvray Pour ces législatives à Saint-Étienne-du-Rouvray, les 18 bureaux de vote (de Salle des Seances à Ecole Paul Langevin) ont ouvert leurs portes à 8 heures et fermeront à 18 heures, pour commencer à compter les voix. Ce sont 11 candidats qui s'affrontent dans l'unique circonscription couvrant la ville.

Résultat des élections législatives 2022 à Saint-Étienne-du-Rouvray

Les élections législatives 2022 auront lieu à Saint-Étienne-du-Rouvray comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de la Seine-Maritime

Tête de liste Liste Hubert Wulfranc Nouvelle union populaire écologique et sociale Pascal Le Manach Divers extrême gauche Nicolas Huet de Barros Divers Salomée Tessier Rassemblement National Delphine Gerday Ecologistes Letycia Ossibi Ensemble ! (Majorité présidentielle) Kader Chekhemani Divers gauche Clémence Bourdet Reconquête ! Patrick Chabert Divers droite Tony Vasseur Droite souverainiste Ouarda El Atrassi Divers

Législatives 2022 à Saint-Étienne-du-Rouvray : les enjeux

Durant l'élection présidentielle 2022, Jean-Luc Mélenchon avait récolté 38.0% des votes au premier tour à Saint-Étienne-du-Rouvray, devant Marine Le Pen et Emmanuel Macron. L'actuelle députée du Pas-de-Calais et celui qui était candidat à sa réélection avaient obtenu 22.7% et 19.4% des votes. Jean-Luc Mélenchon ayant été éliminé au premier tour, Emmanuel Macron avait remporté le second tour en empochant 59.0% des votes face à Marine Le Pen (41.0%). La “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” créée par les partis de gauche obtiendra-t-elle la confiance des citoyens de cette agglomération à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? Comme partout dans le pays, les citoyens de Saint-Étienne-du-Rouvray seront invités à contribuer aux élections législatives les 12 et 19 juin 2022.