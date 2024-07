Résultat des législatives 2024 à Belbeuf (76240) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Belbeuf, qui va bénéficier des 22,65% du Front populaire ? Le Front populaire qui a émergé en 2024 a marqué les esprits lors du premier tour la semaine dernière, avec un peu plus de 28% à l'échelle nationale, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce qui implique que la gauche sera de la partie lors de ce second tour aujourd'hui. Le jour du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 22,65% des votes à Belbeuf. Un score plus important de 1 point par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - En 2 ans, le RN a gagné 14 points à Belbeuf La part des électeurs du RN sera la clé du scrutin pour cette élection législative 2024 au niveau local, comme dans le reste de la France. En regardant la progression du RN qui se dégage des dernières législatives au niveau national, soit près de quinze points de plus pour les candidats du parti en 2024 qu'en 2022, le terrain gagné semble déjà grand. La part de suffrages grattés par les lepénistes à Belbeuf s'élève par ailleurs à 14 points en 2 ans. Assez pour acter une installation solide du parti dans la ville, et ce quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Quel verdict final à Belbeuf pour le bloc présidentiel ce dimanche soir ? Il s'agit maintenant de savoir si l'évolution du scrutin au second tour sera proportionnelle à celle de 2022 ou éloignée. Lors des élections législatives il y a deux ans, Annie Vidal l'emportait également au premier tour dans la ville de Belbeuf, cumulant 37,44% des suffrages sur place. Sur la commune de Belbeuf, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera préférée au moment du second tour, avec 65,98% contre 34,02% pour l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale. Une victoire, donc, pour Annie Vidal dans la localité.

20:05 - Les premiers chiffres des législatives peuvent-ils avoir un sens pour le 2e tour à Belbeuf ? Selon les études des instituts de sondages communiquées dès la fin du premier tour, l'alliance du RN et des LR ayant suivi Ciotti pourrait gagner moins de 250 députés au terme des élections législatives. Le Nouveau Front populaire devrait rafler entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats d'Ensemble pour la République pourraient garder entre 95 et 125 sièges. Mais on ne peut faire abstraction des particularismes locaux. Annie Vidal (Majorité présidentielle) a réuni 33,12% des suffrages à Belbeuf dimanche 30 juin dernier, à l'occasion du 1er tour de l'élection législative. Un score qui lui a permis de précéder Vanessa Lancelot (Rassemblement National) et Vincent Decorde (Front populaire) avec 29,06% et 22,65% des votants. La tête de la course était notamment différente sur l'ensemble de la circonscription, puisque c'est Vanessa Lancelot qui y arrivait en première place, avec cette fois 33,77% devant Annie Vidal avec 27,73% et Vincent Decorde avec 24,46%. De quoi imposer peut-être ce dimanche 7 juillet aux électeurs de Belbeuf une finale différente de celle dessinée dans la localité dimanche dernier.

19:21 - Participation : quelle différence avec le scrutin européen à Belbeuf ? Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de la participation de cette commune lors des précédentes élections ? Les chiffres montrent une participation de 75,93% au premier tour des législatives 2024 à Belbeuf, supérieure de 15 points à celle des dernières élections européennes. Pendant le scrutin européen de début juin, 1 889 inscrits sur les listes électorales de Belbeuf (76) avaient effectivement participé au vote (soit 60,19%). Le taux de participation était de 58,52% en 2019. En proportion, à l'échelle du pays, le taux de participation aux européennes 2024 atteignait 51,5% lors de l'unique tour du scrutin, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - La participation sera scrutée autant que les résultats aux législatives 2024 à Belbeuf À Belbeuf, le taux d'abstention constitue l'un des critères clés de ce scrutin législatif 2024. La participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Belbeuf s'élevait à 75,93%. Pour rappel, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 55,98% au premier tour. Au second tour, 54,05% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation de ce jour à Belbeuf ? En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 82,15% des personnes aptes à voter dans la ville s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 81,56% au premier tour, ce qui représentait 1 561 personnes. Les jeunes générations montrent la plupart du temps une indifférence pour les élections nationales, cette situation peut-elle changer pour les législatives à Belbeuf ?

17:29 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Belbeuf Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Belbeuf, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Avec ses 27,33% de cadres supérieurs pour 2 249 habitants, cette commune possède une certaine vitalité économique. Avec 210 entreprises, Belbeuf se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (87,1%) montre le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les citoyens, dont 37,29% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 6,15%, la commune révèle un salaire moyen mensuel net de 3284,11 euros par mois, jouissant d'une certaine prospérité. Finalement, Belbeuf incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.