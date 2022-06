Résultat des législatives à Saint-Étienne - Election 2022 (42000) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Saint-Étienne

Le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Étienne est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans la Loire

Résultats élections législatives par circonscription à Saint-Étienne La commune de Saint-Étienne est divisée en 2 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste des circonscriptions législatives pour lesquelles les résultats sont connus. 1ère circonscription de la Loire (PUBLIE) 2ème circonscription de la Loire (PUBLIE)

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription de la Loire

Les 37889 habitants de Saint-Étienne votant dans la 1ère circonscription de la Loire ont jeté leur dévolu sur la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale dimanche 12 juin. L'issue finale de la législative au niveau de cette circonscription législative dépendra des choix des électeurs des 5 autres communes qui la composent. L'abstention parmi les citoyens enregistrés sur les registres électoraux au sein de la commune à l'échelle de la 1ère circonscription de la Loire s'élève à 57% (soit 21 554 non-votants). Au sein de la ville, Laetitia Copin a réuni 28% des suffrages. Quentin Bataillon (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Pierrick Courbon (Divers gauche) obtiennent respectivement 23% et 19% des suffrages.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Étienne Quentin Bataillon Ensemble ! (Majorité présidentielle) 23,50% 22,92% Laetitia Copin Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,60% 28,44% Pierrick Courbon Divers gauche 21,92% 18,71% Marie Simon Rassemblement National 18,13% 15,43% Samia Dussart Reconquête ! 4,88% 5,04% Alexia Ostyn Union des Démocrates et des Indépendants 4,49% 4,48% Frédérique Colombet Ecologistes 1,31% 1,50% Anne-Audrey Perrin-Patural Divers centre 1,15% 1,18% Pascale Fedinger Parti radical de gauche 0,92% 0,99% Romain Brossard Divers extrême gauche 0,64% 0,64% Yakup Harmanci Divers 0,47% 0,67% Participation au scrutin Circonscription Saint-Étienne Taux de participation 44,99% 43,11% Taux d'abstention 55,01% 56,89% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,87% 0,89% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,34% 0,29% Nombre de votants 29 057 16 335

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription de la Loire

La représentante Nouvelle union populaire écologique et sociale arrive en première place chez les 50916 citoyens de la 2ème circonscription de la Loire et demeurant à Saint-Étienne. La participation s'élève à 45% des citoyens habilités à fréquenter les bureaux de vote au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription électorale. Andrée Taurinya a accumulé 34% des suffrages dans l'agglomération. Jean-Michel Mis (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Hervé Breuil (Rassemblement National) captent 27% et 15% des voix.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Étienne Andrée Taurinya Nouvelle union populaire écologique et sociale 34,37% 34,37% Jean-Michel Mis Ensemble ! (Majorité présidentielle) 27,36% 27,36% Hervé Breuil Rassemblement National 15,34% 15,34% Marie-Camille Rey Les Républicains 8,61% 8,61% Francette Moreau Reconquête ! 5,09% 5,09% Zahra Bencharif Parti radical de gauche 4,13% 4,13% David Jacquemard Ecologistes 1,65% 1,65% Nathalie Douspis Ecologistes 1,37% 1,37% Sophie Dieterich Divers extrême gauche 1,03% 1,03% Bernard Sirot Divers extrême gauche 0,59% 0,59% Quentin Fontvieille Divers centre 0,46% 0,46% Participation au scrutin Circonscription Saint-Étienne Taux de participation 44,94% 44,94% Taux d'abstention 55,06% 55,06% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,15% 1,15% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,45% 0,45% Nombre de votants 22 883 22 883

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Étienne sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:44 - Sur quel candidat vont se transférer les électeurs de gauche à Saint-Étienne ? Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour le 2eme round de la présidentielle il y a deux mois si la totalité du scrutin ne s'était basée que sur les chiffres de Saint-Étienne. Les conversions des suffrages d'EELV et du PS ne sont pas non plus à négliger ce dimanche dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 4,91% et 1,85% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés part donc avec un potentiel théorique de 40,05% à Saint-Étienne pour ce premier tour des élections législatives. 16:30 - Les sondages, un signe aussi pour le résultat des législatives 2022 à Saint-Étienne ? A l'issue du premier tour de la dernière élection à l'Elysée, à Saint-Étienne, Jean-Luc Mélenchon obtenait la tête du vote avec 33,29% des voix, devant Emmanuel Macron à 25,09%. Suivaient Marine Le Pen, troisième avec 16,65% et Éric Zemmour à 7,27%. Les indications nationales des ultimes semaines viendront certainement chambouler la situation lors des législatives dans la commune. Or la majorité est tombé très près de de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote avant la trêve. Le Rassemblement national, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%. 14:30 - Le chiffre clé de ces législatives à Saint-Étienne demeure la participation Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Saint-Étienne, qu'en sera-t-il de l'abstention ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. A l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, 34,46% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 28,31% au premier tour. Les études révèlent que l'abstention est fréquemment supérieure chez les jeunes, la tendance peut-elle changer pour des législatives ? 11:30 - La participation aux élections législatives 2022 à Saint-Étienne va-t-elle faire mieux qu'au scrutin 2017 ? Le premier tour de scrutin de ce 12 juin pourra-t-il établir le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. Comment votent généralement les habitants de cette ville ? En 2017, pendant les élections législatives, parmi les 91 875 personnes en âge de voter à Saint-Étienne, 63,51% avaient boudé les urnes au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 57,33% pour le second round. 09:30 - Des bureaux de vote ouverts un peu plus tard à Saint-Étienne On trouve pas moins de 22 candidats en lice dans 2 circonscriptions pour ce 1er tour des législatives à Saint-Étienne. Une situation typique des grandes villes et villes de taille moyenne et qui vient impacter le résultat du scrutin. En premier lieu, il faut que chaque habitant sache à quelle circonscription il est rattaché. Ensuite, il faudra bien faire la différence entre les résultats dans la ville et les résultats dans chaque circonscription. Ces derniers devraient être dévoilés plus tard dans la nuit.

Législatives 2022 à Saint-Étienne : les enjeux