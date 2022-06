Résultat de la législative à Saint-Georges : 2e tour en direct

En direct

18:09 - Qu'attendre des électeurs de la Nupes dans la localité ? La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" partait avec un potentiel théorique de 34,27% à Saint-Georges avant les élections législatives. C'est en effet le cumul des voix de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Ce score a très probablement alimenté la nuance de gauche lors du premier tour des législatives la semaine passée et devrait encore déterminer le second tour aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur n'ayant pas étiqueté de candidat Nupes dans la circonscription.

15:30 - À Saint-Georges, les candidats Divers droite plébiscités D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue du second tour des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national pourrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les études d'opinion à l'échelle du pays ont tendance à lisser des réalités locales complexes, comme par exemple à Saint-Georges. Pour le 1er round, le 12 juin dernier, les habitants de Saint-Georges ont plébiscité les candidats Divers droite à qui ils ont accordé 60,08% des suffrages. Les représentants Divers gauche et Régionaliste les suivent avec 18,76% et 16,37% des voix.

13:30 - L'enjeu majeur de ces législatives 2022 à Saint-Georges demeure la participation Au cours des dernières élections, les 4277 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Au second tour de l'élection présidentielle, parmi les 1644 personnes en âge de voter dans la ville, 69,53% avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 77,07% au premier tour. Avec une participation qui continue de baisser depuis des années lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Dimanche dernier, 31,22% des électeurs inscrits à Saint-Georges s'étaient rendus dans l'isoloir.