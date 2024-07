Résultat des législatives 2024 à Camopi (97330) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Sur qui vont se transférer les électeurs de la Nupes à Camopi ? Alors que la nouvelle union de la gauche semble avoir pris la place de la Nupes (plus de 25,6% pour la Nupes au niveau national en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va encore s'intensifier ce dimanche, pour le second tour des législatives. Or le Front populaire était absent aux législatives la semaine dernière à Camopi. C'est un binôme Régionaliste qui l'emportait au premier tour, avec 50,61 % des suffrages. La gauche ne faisait pas mieux en 2022 également, puisque c'est Yvane Goua (Régionaliste) qui l'emportait dans la ville.

20:58 - Jusqu'où peut aller le Rassemblement à Camopi lors des législatives ? L'évolution du parti lepéniste aura été bien plus élevée en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante. Si en France, les enquêtes d'opinion prédisent une élection de 210 à 250 députés RN à l'Assemblée nationale, soit près de 160 aux législatives 2024 par rapport aux dernières législatives, il faut réaliser néanmoins que ce dernier n'a pour l'instant pris que 2 points de plus entre le premier tour des législatives 2022 et celui de 2024 sur place. La razzia annoncée pourrait donc être plus discrète localement.

20:29 - Yvane Goua (Régionaliste) devant ses concurrents lors des législatives 2022 à Camopi Reste maintenant à découvrir si la tendance au deuxième tour sera similaire ou non à celle de 2022. Les élections législatives il y a deux ans à Camopi bénéficieront en revanche, au premier tour, aux candidats Divers droite qui cumuleront 65,99% des voix dans la commune, déjà partie intégrante de la 1ère circonscription de la Guyane. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

20:05 - À Camopi, les résultats des législatives aussi valables aujourd'hui ? Grâce à 50,61% des suffrages, Jean-Victor Castor (Régionaliste) a pris les devants à Camopi, le 30 juin pour le 1er round de l'élection législative. Boris Chong Sit (Divers droite) et Olivier Taoumi (Rassemblement National) suivaient en recueillant, dans l'ordre, 42,07% et 4,88% des électeurs à l'échelle municipale. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, Jean-Victor Castor accumulant cette fois 62,78%, devant Boris Chong Sit avec 16,1% et Yvane Goua avec 10,51%.

19:21 - L'abstention scrutée à la loupe à Camopi Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de la participation de cette ville lors des derniers scrutins électoraux ? Le pourcentage de participation lors du premier round des législatives 2024 à Camopi était de 30,4%, dépassant celui des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, 14,15% des inscrits sur les listes électorales de Camopi (973) s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 22,54% pour les élections européennes de 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur il y a une semaine. Elle représentait 25,9% à 12 h et 59,4% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - 30,4% de participation lors de la première étape des législatives à Camopi L'un des facteurs décisifs des élections législatives 2024 est incontestablement le taux d'abstention. Dimanche dernier, l'abstention à Camopi pour le premier tour des élections législatives 2024 s'est élevée à 69,6%. Pour rappel, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 68,86% au premier tour. Au second tour, 75,87% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 61,33% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre une abstention de 77,71% au premier tour. La question des retraites et l'insécurité seraient notamment capables d'impacter la participation à Camopi.

17:29 - Comment la composition démographique de Camopi façonne les résultats électoraux ? Dans la ville de Camopi, les habitants exercent-ils une influence sur le résultat des législatives ? Avec 15,28% de population active et une densité de population de 0 hab par km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 34,81% pourrait avoir un effet sur les espérances des habitants en matière de directives sur le travail. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (0,53%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 351 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (16,03%) et le nombre de résidences HLM (0,0% des logements) font ressortir les enjeux sociaux et économiques qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'instruction à Camopi mettent en avant une diversité de qualifications, avec 2,77% des résidents titulaires du seul baccalauréat, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.