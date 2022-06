Résultat de la législative à Saint-Georges-d'Orques : en direct

12/06/22 11:20

12 candidats s'opposent dans l'unique circonscription de Saint-Georges-d'Orques ce 12 juin, pour le 1er tour des législatives 2022. Un niveau d'impétrants au-dessus de celui des autres circonscriptions (10 candidatures en moyenne). Les 4530 votants de la cité auront jusqu'à 18 heures pour gagner les 4 bureaux de vote et sélectionner une paire de candidats lors de cette première étape.

Nouvelle union populaire écologique et sociale

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les inscrits sur les listes électorales vivant à Saint-Georges-d'Orques (34680) seront incités à contribuer aux résultats des législatives comme partout en France. Avec un premier tour en sa faveur en avril, le président nouvellement réélu pourra-t-il compter sur cette agglomération pour remporter la majorité des députés de l'Assemblée ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 24% des suffrages au premier tour à Saint-Georges-d'Orques. Celui qui fut ministre de François Hollande avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24% et 23% des voix. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Saint-Georges-d'Orques avec 56% des suffrages. Marine Le Pen avait rassemblé 44% des voix.