Les votants de Saint-Georges-de-Commiers avaient livré 24,88% de leurs voix aux Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés le dimanche 12 juin, pour la première étape des législatives 2022. Ce premier résultat est néanmoins à évaluer au regard des voix de gauche que pouvait récupérer la Nupes après la présidentielle. Or dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 18,76%, 4,64%, 1,48% et 2,96% en avril. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pouvait donc se fixer un total théorique de 27,84% à Saint-Georges-de-Commiers pour ces légilsatives.