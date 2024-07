Résultat des législatives 2024 à Vif : les premiers chiffres du 2e tour

Qu'en est-il de la participation ce 7 juillet, lors du 2e tour des législatives à Vif ? Dans l'agglomération, 69,18% des électeurs ont participé au premier tour des législatives 2024. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 45,54% au premier tour et 41,48% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Vif aujourd'hui ? En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 6 672 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 79,42% s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 75,46% au second tour, soit 5 038 personnes.

17:29 - Vif et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux

Dans la ville de Vif, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des législatives ? Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 34% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 9,13%. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (85,03%) montre le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des 3 045 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (12,39%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (7,63%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Vif mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,64% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.