En direct

19:27 - Que vont trancher les électeurs de gauche à Saint-Georges ? Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour le 2eme round de la présidentielle en avril dernier si l'élection s'était limitée à Saint-Georges. Les transferts des votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à regarder de près ce 12 juin dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 0,56% et 0,84% au premier tour de l'élection présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc espérer glaner 32,58% à Saint-Georges pour ces élections légilsatives.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote porteurs de sens pour les législatives 2022 à Saint-Georges ? Lors de la dernière élection, à Saint-Georges, Jean-Luc Mélenchon achevait la course en pôle position au premier tour de l'élection avec 31,18% des voix, devant Marine Le Pen à 27,25%. Arrivaient ensuite Emmanuel Macron à 24,44% et Éric Zemmour à 5,9%. Les dynamiques nationales des ultimes semaines viendront certainement transformer ce décor et donc le résultat des législatives dans la ville au 1er tour. Or la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés a tutoyé la majorité présidentielle dans les sondages avant la trêve. Dans cette séquence, le RN n'a cessé de s'approcher des 20%.

14:30 - La participation demeure l'un des enjeux majeurs de ces élections législatives 2022 à Saint-Georges À Saint-Georges, l'une des clés des législatives 2022 sera l'étendue de l'abstention. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée en avril. Elle se chiffrait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a deux mois, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, 69,53% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 77,07% au premier tour. L'inflation pourrait potentiellement pousser les électeurs de Saint-Georges (97313) à rester chez eux.

11:30 - Une baisse de la participation peut-elle influencer les résultats des élections législatives à Saint-Georges ? Les législatives mobilisant généralement moins que le scrutin présidentiel, cette année fera-t-elle exception ? Pour mémoire, à l'échelle de la France en 2017, la participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour. Au cours des scrutins précédents, les 4 277 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq années plus tôt, pendant les législatives, parmi les 1 444 personnes en âge de voter à Saint-Georges, 22,16% s'étaient rendues aux urnes au premier tour, contre une participation de 35,46% au second tour.